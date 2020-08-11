Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi

Doğal güzellikleriyle ünlü Afrika'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Mauritus petrol sızıntısıyla boğuşuyor. Günler önce başlayan sızıntı dünyaca ünlü sahilleri bulunan ülkedeki doğal yaşam için tehlike oluşturuyor.

ntv.com.tr - DHA 11.08.2020 - 07:57

Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 1
Hint Okyanusu'nda bulunan turizm ülkesi Mauritus tarihinin en büyük ekolojik felaketiyle karşı karşıya.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 2
Ülke açıklarında karaya oturan petrol tankeri sızıntı yapmaya başlayınca binlerce ton ham petrol kıyılara aktı.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 3
Greenpeace tehlike için uyarıda bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, danışmanlık için altı kişilik bir ekibin bölgeye  gönderildiğini söyledi.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 4
Mauritius Adası’nda karaya oturan petrol tankeri, sahillerinin güzelliğeyle ünlü Ada’nın sahillerine petrol sızdırmaya başlamıştı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 5
MV Wakashio adlı petrol tankeri, 25 Temmuz'da Mauritius Adası’ndaki bir mercan resifinde karaya oturdu.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 6
Mürettebatı tahliye edilen tankerden okyanusa ve Ada çevresine petrol sızmaya başlaması üzerine Başbakan Pravind Jugnauth, Cuma günü "çevresel acil durum" ilan etti.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 7

MACRON’DAN YARDIM İSTENDİ

Başbakan, Mauritius'un "karaya oturmuş gemileri yeniden yüzdürme becerisine ve uzmanlığına sahip olmadığını" söyleyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istedi.
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 8
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 9
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 10
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 11
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 12
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 13
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 14
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 15
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 16
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 17
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 18
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 19
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 20
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 21
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 22
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 23
Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi - 24

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