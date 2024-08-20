Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi

ÇİÇEK HASTALIĞI VE HIV GEÇİRENLERE UYARI

Harris, çiçek hastalığı ve HIV enfeksiyonuna yakalanmış bireylerin maymun çiçeği virüsünü daha ağır geçirebilme olasılığına işaret ederek bu kişilerin ölüm riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsü için belirli bir tedavi olmadığını kaydeden Harris, virüsü yenebilecek bir antiviral ilacın olmadığını ancak semptomatik tedavinin etkili olduğunu söyledi.