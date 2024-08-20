Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü? DSÖ'den aşı önerisi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği ile mücadelede kitlesel aşılama yerine virüsün bulaştığı bölgelerde "hedefli aşılama" yapılması önerisinde bulundu. Maymun çiçeğinin yayılmasını durdurmanın Covid-19'a göre daha kolay olduğu belirten DSÖ Sözcüsü Margaret Harrisi dünya çapında endişelere yol açan, "Covid-19 gibi yeni bir süreç başlayabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.
HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta maymun çiçeği virüsünün yayılmasını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etti.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, küresel mercek altında olan maymun çiçeği virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.