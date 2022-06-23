İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu

Güney Afrika ve Bulgaristan ilk maymun çiçeği vakalarını duyurdu. Böylece virüsün görüldüğü ülke sayısı 44'e yükseldi. Dünya genelindeki vaka sayısı ise 3 bini aşmış durumda.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 17:48 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 17:51

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 1

Maymun çiçeği vakaları artmaya devam ediyor.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 2

İki ülkede daha vaka görüldü. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 3

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini söyledi.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 4

Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 5

Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 6

Türkiye'nin komşusu Bulgaristan da ilk vakanın tespit edildiğini duyurdu.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 7

Son verilere göre; maymun çiçeği görülen ülke sayısı 44'e ulaştı. genelindeki toplam vaka sayısı ise 3 binden fazla.

İki ülkede daha maymun çiçeği: Komşu da duyurdu - 8

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