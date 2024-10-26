McDonald's hamburgerlerinde salgın krizi: Bir kişi öldü, 75 kişi hasta
ABD'de McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. 13 eyalete yayılan salgında E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, hastalanan kişi sayısının ise 75'e çıktığı açıklandı.
13 EYALET ALARMDA
ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço artıyor.
McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen E.coli bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldiği, 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı ifade edildi.