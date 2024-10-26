McDonald's hamburgerlerinde salgın krizi: Bir kişi öldü, 75 kişi hasta

BELİRTİLER NELER?

Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin bir hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38,8 derece üzeri yüksek ateş, üç günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.