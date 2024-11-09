Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar

DEVLET BAŞKANINDAN "VANDALİZM" AÇIKLAMASI

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.



Arce, "(Morales’i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor" dedi.