Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar
Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales destekçisi milletvekilleri, meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca'ya domates fırlattı. Mecliste arbede yaşanırken, Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı.
Bolivya'da eski başkan Avo Morales'in destekçileri protestolarına devam ediyor.
Morales yanlısı Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi bir grup milletvekili bugün, meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'ya domates fırlattı.
Bunun üzerine Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı.
Bu sırada Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbede yaşandı.