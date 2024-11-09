Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar

Bolivya'nın eski devlet başkanı Evo Morales destekçisi milletvekilleri, meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca'ya domates fırlattı. Mecliste arbede yaşanırken, Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı.

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 1

Bolivya'da eski başkan Avo Morales'in destekçileri protestolarına devam ediyor.

Morales yanlısı Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) üyesi bir grup milletvekili bugün, meclis kürsüsüne çıkan Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'ya domates fırlattı.

Bunun üzerine Choquehuanca konuşmasını yapamadan meclisten ayrılmak zorunda kaldı.

Bu sırada Morales destekçileri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

DÜNYA HABERLERİ

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 2

DEVLET BAŞKANINDAN "VANDALİZM" AÇIKLAMASI

Devlet Başkanı Luis Arce, yaptığı açıklamada Morales yanlılarının mecliste "vandalizm" eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Arce, "(Morales’i kastederek) Evismo, bu eylemleriyle bir kez daha diyalog iradesine sahip olmadığını ülkemize gösterdi. Bugün yaşananlar, Bolivya halkının hissiyatını temsil etmiyor" dedi.

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 3

MORALES: ARCE YOLSUZLUK YAPTI

Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arce'yi vatana ihanet etmekle suçladı.

Morales, "Ekonomiyi düzeltme sözü vermişti ama kötüleştirdi, kurumsallığa saygı taahhüdünde bulunmuştu ama yıkıma yol açtı, şeffaflık vadetmişti ama yolsuzluk yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Morales, hükümeti kendileriyle diyaloga ikna etmek amacıyla altı gün önce başlattığı açlık grevini sonlandırdığını açıkladı.

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 4

NE OLMUŞTU?

Bolivya'da 11 Ekim'de eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gün boyunca otoyolları trafiğe kapatmıştı.

Devlet Başkanı Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 5

ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğradı.

Aracına en az 14 kez ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurdu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi" diye konuştu.

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 6

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Silahlı saldırı sonrası Morales destekçilerinin ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Mecliste domatesli saldırı: Başkan yardımcısını konuşturmadılar - 7
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