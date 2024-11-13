Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu!

Açıklamada, "Aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere platformda tanıtılan veya bulunan genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında, bu bir süredir düşündüğümüz bir şeydi" denildi.

The Guardian, şunları ekledi: "ABD başkanlık seçimleri kampanyasının sadece uzun süredir düşündüğümüz şeyin altını çizmeye yaradı: X'in zehirli bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği.”