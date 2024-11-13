Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu!

Önde gelen İngiliz gazetelerinden the Guardian, sosyal medya platformu X’teki hesaplarından artık haber paylaşmayacağını duyurdu. The Guardian, "ABD başkanlık seçimleri kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz şeyin altını çizmeye yaradı: X'in zehirli bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği” açıklamasını yaptı. Öte yandan Fransa'nın önde gelen bazı gazeteleri de X'i, içeriklerini ödeme yapmadan yayınlamakla suçlayarak dava edeceklerini duyurdu. (Haber: Derya Doğan)

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 1

İngiltere merkezli önde gelen gazetelerden the Guardian, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) hesaplarından artık paylaşım yapmayacak.

Yayınladığı haberle kararı okurlarına duyuruan the Guardian, “X'te bulunmanın faydalarının artık olumsuzluklarından daha ağır bastığını ve kaynakların gazeteciliğimizi başka bir yerde tanıtmak için daha iyi kullanılabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Gazete, açıklamasının devamında, kararın gerekçesi olarak ABD seçimleri ve X’in patronu Elon Musk’ı gösterdi.

DÜNYA HABERLERİ

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 2

Açıklamada, "Aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere platformda tanıtılan veya bulunan genellikle rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında, bu bir süredir düşündüğümüz bir şeydi" denildi.

The Guardian, şunları ekledi: "ABD başkanlık seçimleri kampanyasının sadece uzun süredir düşündüğümüz şeyin altını çizmeye yaradı: X'in zehirli bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği.”

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 3

X kullanıcılarının gazetenin makalelerini paylaşmaya devam edebileceği belirtilirken “Canlı haberciliğin doğası gereği zaman zaman makale sayfalarımıza X'ten içerik yerleştirmeye devam edeceğiz” denildi.

Gazete muhabirlerinin de siteyi haber toplama amacıyla kullanmayı sürdürebilecekleri de belirtildi.

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 4

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Sosyal medya, haber kuruluşları için önemli bir araç olabilir ve yeni kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilir, ancak bu noktada X artık çalışmalarımızı tanıtmada daha az rol oynamaktadır. Gazeteciliğimiz web sitemizde herkese açık ve ulaşılabilir durumda ve insanların theguardian.com' a gelmelerini ve çalışmalarımızı orada desteklemelerini tercih ediyoruz."

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 5

Fransa'nın önde gelen bazı gazeteleri de dün yaptıkları açıklamada, sosyal medya platformu X'i, içeriklerini ödeme yapmadan yayınlamakla suçlayarak dava edeceklerini duyurdu.

ABD'li milyarder Elon Musk tarafından yönetilen şirkete karşı açılan ortak davaya Le Figaro, Les Echos, Le Parisien ve Le Monde gibi günlük gazetelerin yanı sıra kültür dergisi Telerama, Courrier International, HuffPost, Malesherbes Publications ve haftalık haber dergisi Nouvel Obs da katıldı.

Siteyi, Fransız yasalarına uyarlanan bir Avrupa direktifi uyarınca, sosyal medya platformlarının haber içeriklerini yeniden yayınlamaları halinde sahip olmaları gereken “komşu haklarını” ihlal etmekle suçluyorlar.

Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu! - 6

Gazeteler ve Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), müzakere etmemekle suçladıkları X'e karşı acil tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

24 Mayıs'ta Paris'teki bir mahkeme medya şirketleriyle aynı fikirde olduğunu açıkladı ve X'e, platformun içeriklerinden elde ettiği geliri değerlendirmesine olanak tanıyacak ticari verileri sağlaması için iki ay süre verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER