Medya sektöründen Musk'a sansür tepkisi: Gazeteler X'e dava açtı, paylaşımlar durdu!
Önde gelen İngiliz gazetelerinden the Guardian, sosyal medya platformu X’teki hesaplarından artık haber paylaşmayacağını duyurdu. The Guardian, "ABD başkanlık seçimleri kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz şeyin altını çizmeye yaradı: X'in zehirli bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği” açıklamasını yaptı. Öte yandan Fransa'nın önde gelen bazı gazeteleri de X'i, içeriklerini ödeme yapmadan yayınlamakla suçlayarak dava edeceklerini duyurdu. (Haber: Derya Doğan)
İngiltere merkezli önde gelen gazetelerden the Guardian, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) hesaplarından artık paylaşım yapmayacak.
Yayınladığı haberle kararı okurlarına duyuruan the Guardian, “X'te bulunmanın faydalarının artık olumsuzluklarından daha ağır bastığını ve kaynakların gazeteciliğimizi başka bir yerde tanıtmak için daha iyi kullanılabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Gazete, açıklamasının devamında, kararın gerekçesi olarak ABD seçimleri ve X’in patronu Elon Musk’ı gösterdi.