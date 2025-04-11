Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası

Meghan Markle ve Prens Harry çifti hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, daha önce Meghan Markle'ın yanında çalışan Fransız bir asistan, Sussex düşesinin mobbingi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi aldı.

Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 1

Meghan Markle ve Prens Harry'nin sık sık personel değiştirmesi, popüler çiftin 'problemli' davranışlara sahip olduğuna dair şüphelerin artmasına neden oldu.

Daily Mail'in Kraliyet Editörü Rebecca English, Meghan Markle'ın eski asistanına, travma sonrası stres bozukluğu tanısı konduğunu öne sürdü.

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Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 2

Tarihçi Robert Lacey de Meghan’ın eski asistanı Melissa Touabti’nin, patronunun davranışları nedeniyle 'travma yaşadığını' ve bu yüzden istifa ettiğini belirtiyor. Daha önce Robbie Williams ve eşi Ayda Field için de çalışan Melissa Touabt, kraliyet düğününün başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 3

'BATTANİYE İÇİN AZARLADI' İDDİASI

Robert Lacey, Battle of Brothers adlı kitabında Meghan’ın, asistanından kırmızı renkli bir battaniye istediğini ancak battaniyeler geldiğinde doğru kırmızı tonunda olmadığı gerekçesiyle Melissa Touabt'ı azarladığını iddia etti. Son derece yetenekli olduğu söylenen asistan, Meghan Markle ve Prens Harry'nin görkemli düğününden sonra işten ayrıldı.

Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 4

Bazı kaynaklarda, Meghan’ın evlenmeden önce  'kraliyet yaşamının inceliklerini öğrenmesi için' özel bir ekip kurulduğu bilgisi yer alıyor. Bu ekip; Amy Pickerill, Heather Wong, Edward Lane Fox ve Jason Knauf’dan oluşuyordu. Ancak 2019’un sonlarına gelindiğinde, bu kişiler Harry ve Meghan’ın yanından ayrıldı. Lacey’ye göre, bazıları Sussex'ten Kurtulanlar Kulübü adlı gayri resmi bir topluluk kurmuştu.

Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 5

Meghan’ın sağ kolu olarak bilinen Pickerill, Prens Archie'nin Mayıs 2019’daki doğumunun ardından istifa etti. Wong, Eylül 2019’da görevinden ayrıldı. Fox, düğün öncesi görevini bıraktı. Knauf ise, Kraliyet Vakfı’nda Prens William’ın ekibine katılmadan önce, Meghan’ın ekibinde bir süre daha kaldı. 


Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 6

Times gazetesi, Kensington Sarayı’ndaki ortamın epey gergin olduğunu ve bu durumun, bazı çalışanların psikolojileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını yazdı. Özellikle Meghan Markle'ın personele karşı oldukça zorba olduğu iddia edildi. Bu söylentiler üzerine yapılan resmi açıklamada, "Kraliyet Hanedanlığı'nın İşyerinde Saygınlık politikası, uzun yıllardır yürürlüktedir. İşyerlerinde zorbalığa veya tacize müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası - 7

AÇIKLAMA YAPILDI

Prens Harry’nin de düğün hazırlıkları sırasında çalışanlarına karşı asabi davranışlar sergilediği öne sürüldü. Bu tür iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını ifade eden temsilciler, ''Düşes, bu tür saldırılardan dolayı üzüntü duymaktadır" dedi.

Bazı kişiler ise Meghan Markle'ın tavırlarının, kültürel farklılıklar nedeniyle çalışanlar tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini savunuyor.

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