Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası

Tarihçi Robert Lacey de Meghan’ın eski asistanı Melissa Touabti’nin, patronunun davranışları nedeniyle 'travma yaşadığını' ve bu yüzden istifa ettiğini belirtiyor. Daha önce Robbie Williams ve eşi Ayda Field için de çalışan Melissa Touabt, kraliyet düğününün başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştı.