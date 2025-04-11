Meghan Markle'a personel dayanmıyor: ''Çalışanların psikolojisini bozdu'' iddiası
Meghan Markle ve Prens Harry çifti hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, daha önce Meghan Markle'ın yanında çalışan Fransız bir asistan, Sussex düşesinin mobbingi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu teşhisi aldı.
Meghan Markle ve Prens Harry'nin sık sık personel değiştirmesi, popüler çiftin 'problemli' davranışlara sahip olduğuna dair şüphelerin artmasına neden oldu.
Daily Mail'in Kraliyet Editörü Rebecca English, Meghan Markle'ın eski asistanına, travma sonrası stres bozukluğu tanısı konduğunu öne sürdü.