Meghan Markle'dan Kraliyet günlerine gönderme: ''Artık kendim gibiyim''

Röportajın bir diğer dikkat çeken kısmında Meghan’ın ismiyle ilgili açıklamaları gündeme geldi. Daha önce With Love, Meghan programının ilk sezonunda oyuncu Mindy Kaling’e "Artık Meghan Sussex’im" diyerek soyad düzeltmesi yapan Düşes, şu ifadeleri kullandı:

''Sussex teknik olarak benim soyadım değil. Daha çok sembolik olarak kullanılıyor. Amerikalı biri olarak önce anlayamamıştım ama oraya gidince yapıyı kavradım. Sonra geri dönünce tekrar karıştı. Bu bir dukalık.

Hukuki olarak adım Meghan, Sussex Düşesi şeklinde geçiyor. Ancak ‘Sussex’ bizim aile soyadımız gibi oldu. Çocuklarımızla da bu soyadı paylaşıyoruz.”