Meghan Markle'dan Kraliyet günlerine gönderme: ''Artık kendim gibiyim''

Sussex Düşesi Meghan Markle, YouTube serisi The Circle with Emily Chang’e konuk oldu. Kraliyet ailesindeki geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Markle, artık kendisi gibi davranabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

''TEN RENGİ ÇORAP GİYMEK ZORUNDAYDIM''

Sunucu Emily Chang'ın sorularını yanıtlayan Markle, bazı kraliyet kurallarından rahatsızık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

''Birkaç yıl öncesine kadar her şeyi açık açık konuşamazdım ve sürekli ten rengi çorap giymek zorundaydım. Bu hiç benlik değildi. Çorapları en son 80'ler filmlerinde görmüştüm. Bu örnek kulağa basit gelebilir ama insanın istediği gibi giyinip kendini rahatça ifade edebilmesi, bulunduğu ortamda doğal ve samimi şekilde var olabilmesi... İşte bu, kendi teninde rahat olmak demek.”

Röportajın bir diğer dikkat çeken kısmında Meghan’ın ismiyle ilgili açıklamaları gündeme geldi. Daha önce With Love, Meghan programının ilk sezonunda oyuncu Mindy Kaling’e "Artık Meghan Sussex’im" diyerek soyad düzeltmesi yapan Düşes, şu ifadeleri kullandı:

''Sussex teknik olarak benim soyadım değil. Daha çok sembolik olarak kullanılıyor. Amerikalı biri olarak önce anlayamamıştım ama oraya gidince yapıyı kavradım. Sonra geri dönünce tekrar karıştı. Bu bir dukalık.

Hukuki olarak adım Meghan, Sussex Düşesi şeklinde geçiyor. Ancak ‘Sussex’ bizim aile soyadımız gibi oldu. Çocuklarımızla da bu soyadı paylaşıyoruz.”

Son olarak Meghan’a, geçmişte Donald Trump hakkında yaptığı açıklamalar hatırlatıldı. 2016 yılında Trump’ı “bölücü ve kadın düşmanı” olarak tanımlayan Düşes, bu konudaki düşüncelerini güncellemedi ama açık bir eleştiriden de kaçındı.

