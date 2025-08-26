Meghan Markle'dan Kraliyet günlerine gönderme: ''Artık kendim gibiyim''
Sussex Düşesi Meghan Markle, YouTube serisi The Circle with Emily Chang’e konuk oldu. Kraliyet ailesindeki geçmişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Markle, artık kendisi gibi davranabildiği için mutlu olduğunu söyledi.
''TEN RENGİ ÇORAP GİYMEK ZORUNDAYDIM''
Sunucu Emily Chang'ın sorularını yanıtlayan Markle, bazı kraliyet kurallarından rahatsızık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:
''Birkaç yıl öncesine kadar her şeyi açık açık konuşamazdım ve sürekli ten rengi çorap giymek zorundaydım. Bu hiç benlik değildi. Çorapları en son 80'ler filmlerinde görmüştüm. Bu örnek kulağa basit gelebilir ama insanın istediği gibi giyinip kendini rahatça ifade edebilmesi, bulunduğu ortamda doğal ve samimi şekilde var olabilmesi... İşte bu, kendi teninde rahat olmak demek.”