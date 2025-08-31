Meghan Markle'ı bekleyen zor seçim

Son günlerde, Sussex Dükü Prens Harry ile Kral Charles arasında bir uzlaşma ihtimalinin güçlendiğine dair spekülasyonlar artarken, kraliyet uzmanı Duncan Larcombe’a göre bu süreç Meghan için ciddi ikilemler doğurabilir.

8 Eylül’de Londra’da bir yardım etkinliği için İngiltere’ye gelmesi beklenen Prens Harry'nin bu ziyaret öncesi babası Kral Charles ile görüşmesi bekleniyor. Baba-oğul en son, Şubat 2024’te Charles’ın kanser teşhisi konmasının ardından kısa süreliğine bir araya gelmişti.

Larcombe, olası bir barışma adımının Meghan’ı zor bir seçimin eşiğine getireceğini öngörüyor. Markle, Netflix’te yayınlanan “With Love, Meghan” adlı programının ikinci sezonunda, Prens Archie ve Prenses Lilibet’ten neredeyse üç hafta ayrı kalmasının ardından “iyi hissetmediğini” söylemişti.


Uzmanlar, çocuklarını Kraliyet ailesinin bir parçası olarak büyütme fikrinin Meghan için zorlayıcı olabileceğini belirtiyor.

Larcombe, ''Harry ailesiyle barışma yoluna girerse, Meghan çok zor bir karar almak zorunda kalacak. Ya Harry ile birlikte gelip yıllar içinde eleştirdiği insanlarla yüzleşecek ya da Harry’nin çocukları alıp İngiltere’ye gitmesine izin verip kendisi uzakta kalacak'' ifadelerini kullandı.

Harry’nin bu yılki Londra ziyaretinin temel amacı 8 Eylül’deki WellChild Ödülleri’ne katılmak. Ancak babasıyla bir araya gelme ihtimali de gündemde. 


Kraliyet içinde ciddi bir uzlaşma arzusu olduğunu ifade eden Larcombe, “Perde arkasında bu kırgınlığın sonlandırılması için yoğun bir çaba var. Anahtar kişi Kral Charles olacak. Charles, Harry’ye bir zeytin dalı uzatmak isteyecek ve bu durum Harry ile Meghan arasında çocuklara dair önemli konuşmaları beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.



