Meghan Markle'ı bekleyen zor seçim

Kraliyet içinde ciddi bir uzlaşma arzusu olduğunu ifade eden Larcombe, “Perde arkasında bu kırgınlığın sonlandırılması için yoğun bir çaba var. Anahtar kişi Kral Charles olacak. Charles, Harry’ye bir zeytin dalı uzatmak isteyecek ve bu durum Harry ile Meghan arasında çocuklara dair önemli konuşmaları beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.





