Meghan Markle'ı bekleyen zor seçim
Son günlerde, Sussex Dükü Prens Harry ile Kral Charles arasında bir uzlaşma ihtimalinin güçlendiğine dair spekülasyonlar artarken, kraliyet uzmanı Duncan Larcombe’a göre bu süreç Meghan için ciddi ikilemler doğurabilir.
8 Eylül’de Londra’da bir yardım etkinliği için İngiltere’ye gelmesi beklenen Prens Harry'nin bu ziyaret öncesi babası Kral Charles ile görüşmesi bekleniyor. Baba-oğul en son, Şubat 2024’te Charles’ın kanser teşhisi konmasının ardından kısa süreliğine bir araya gelmişti.