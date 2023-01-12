Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor.
Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntüyü paylaştı.
Görüntülerde yağışlardan sonra dağların ve ovaların yeşillendiği görülüyor.
Şiddetli yağışların ardından Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi de bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Açıklamada, yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının doldurduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde yer alan Zehban Vadisi'nde bir bataklıkta boğulduğu kaydedilmişti.