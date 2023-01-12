Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ederken Mekke'deki dağlar ve ovalar yeşillendi.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 1

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 2

Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntüyü paylaştı.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 3

Görüntülerde yağışlardan sonra dağların ve ovaların yeşillendiği görülüyor.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 4

Şiddetli yağışların ardından Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 5

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi de bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 6

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının doldurduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde yer alan Zehban Vadisi'nde bir bataklıkta boğulduğu kaydedilmişti.

Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 7
Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 8
Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 9
Mekke'de şiddetli yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü - 10

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