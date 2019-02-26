Meksika Devlet Başkanı, seleflerinin kullandığı lüks araçları sattı
Anadolu Ajansı
Meksika Devlet Başkanı Obrador, seleflerinin kullandığı araçları sattı. Obrador, göreve başlamasının ardından Devlet Başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı.
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1Meksika'nın solcu devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski devlet başkanları tarafından kullanılan kurşun geçirmez lüks makam
araçlarının çoğunu açık artırmaya çıkardı.
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2218 lüks aracın 196'sının açık artırmada satıldığını açıklayan 64 yaşındaki Obrador, satışlardan yaklaşık 3,25 milyon dolar sağlandığını ifade etti.
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3Radikal değişim ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle geçen yılın temmuz ayında yapılan seçimlerde iktidara gelen Obrador, elde edilen gelirin
sosyal programlar için kullanılacağını vurguladı.
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4Lopez Obrador, başka açık artırmalar da yapılacağını zira geriye birçok araç kaldığını belirterek, araçlar gibi helikopter ve uçakların da
satılacağını kaydetti.
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5Lopez Obrador, göreve başlamasının ardından Devlet Başkanlığı uçağını satışa çıkarmıştı. Yetkililer, bu uçağın yanı sıra hükümetin çok
sayıda uçak ve helikopterinin de satılacağını duyurmuştu.
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6Göreve geldikten sonra kendi maaşını düşüreceğini açıklayan Obrador, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süresi boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etmişti.
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7Başkent Mexico City'nin eski belediye başkanı olan Obrador'un devlet başkanlığı seçimindekiz aferi, uzun yıllar sonra ilk kez bir solcunun Meksika'yı yönetmesi anlamı taşıyor. 2014 yılında sol çizgideki Ulusal Yenilenme Hareketi Partisi'ni (Morena) kuran Obrador, iş dünyasının liderleriyle sert tartışmalara girmiş ve onları "Meksika'nın sahibiymişler gibi davranmakla" suçlamıştı.