Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü

Meksika'da "Devrim Günü" kutlamaları dolayısıyla görkemli bir tören düzenlendi. Kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Haberler 21.11.2021 - 15:15

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 1

Atlı birlikler, marşlar ve piyesler.

Devriminin 111'inci yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 2

Başkent Mexico City'deki meydanda geçit töreni düzenlendi.

Kutlamalara Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ve çok sayıda ülkeden temsilciler katıldı.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 3

Geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 4

Dönemin kostümleriyle diktatör Porfirio Diaz'a karşı kazanılan zaferi temsil eden piyes sergilendi.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 5

Halk kutlamalara büyük ilgi gösterdi.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 6

Meksika'da 20 Kasım, otuz yılı aşkın süre iktidarda kalan Porfirio Diaz rejimine karşı devrimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü - 7

"Devrim Günü" her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

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