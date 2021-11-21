Haberler 21.11.2021 - 15:15
Atlı birlikler, marşlar ve piyesler.
Meksika Devriminin 111'inci yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı.
Başkent Mexico City'deki meydanda geçit töreni düzenlendi.
Kutlamalara Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador ve çok sayıda ülkeden temsilciler katıldı.
Geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.
Dönemin kostümleriyle diktatör Porfirio Diaz'a karşı kazanılan zaferi temsil eden piyes sergilendi.
Halk kutlamalara büyük ilgi gösterdi.
Meksika'da 20 Kasım, otuz yılı aşkın süre iktidarda kalan Porfirio Diaz rejimine karşı devrimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
"Devrim Günü" her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.