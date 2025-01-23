Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar"
ABD basını, ABD'de Trump yönetiminin, güney sınırına 10 bin kadar Amerikan askerini konuşlandırılabileceğini öne sürdü. Kaliforniya Göçmen Politikaları Merkezi 'nden Masih Fouladi, Trump'ın katı göçmen politikasının sığınma arayan insanları şey Sınır dışı edilen göçmenlerden arlos Macias, hgözaltı merkezindeki muameleye tepki göstererek "Bize davranış şekilleri, bizi getirme şekilleri çok çirkin. Bizi avlıyorlar" diye konuştu.
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez göçmen politikasını hayata geçirmeye başladı.
Dün akşam 1500 ABD askerinin güney sınırına konuşlandırılacağı ve bariyerlerin kurulmasına yardımcı olacakları belirtildi.
Amerikan CBS News’in aktardığına göre bu sayıda bir güncelleme yapıldı ve 10 bin kadar askerin konuşlandırılabileceği öne sürüldü.