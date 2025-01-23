Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar"

ABD basını, ABD'de Trump yönetiminin, güney sınırına 10 bin kadar Amerikan askerini konuşlandırılabileceğini öne sürdü. Kaliforniya Göçmen Politikaları Merkezi 'nden Masih Fouladi, Trump'ın katı göçmen politikasının sığınma arayan insanları şey Sınır dışı edilen göçmenlerden arlos Macias, hgözaltı merkezindeki muameleye tepki göstererek "Bize davranış şekilleri, bizi getirme şekilleri çok çirkin. Bizi avlıyorlar" diye konuştu.

Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar" - 1

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez göçmen politikasını hayata geçirmeye başladı.

Dün akşam 1500 ABD askerinin güney sınırına konuşlandırılacağı ve bariyerlerin kurulmasına yardımcı olacakları belirtildi.

Amerikan CBS News’in aktardığına göre bu sayıda bir güncelleme yapıldı ve 10 bin kadar askerin konuşlandırılabileceği öne sürüldü.

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Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar" - 2

ÜSLER "BEKLETME TESİSLERİ" OLARAK KULLANILACAK

Trump'ın göreve başlamasından bir gün sonra 21 Ocak tarihinde yayınlanan Gümrük ve Sınır Koruma yazısında, teşkilata yardımcı olmak üzere 10 bin asker gönderilmesi planlanıyor.

İlk etapta Kaliforniya'daki San Diego ve Teksas'taki El Paso'ya gönderilecek olan 1500 asker, halihazırda sınırda görev yapan 2 bin 500 askere katılacak.

Notta ayrıca ABD Savunma Bakanlığı üslerinin sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenler için “bekletme tesisleri” olarak kullanılabileceği de belirtiliyor.

Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar" - 3

"ŞEYTANLAŞTIRMA" OYUNU

Trump, yasadışı göçmenleri sınır dışı etmenin yanı sıra, mültecilerin ABD'ye yerleşmesine olanak tanıyan Mülteci Kabul Programını da askıya aldı.

Mülteci başvurularını işleme koyan ABD kurumundan gelen bir notta, mültecilerin ABD'ye önceden planlanmış tüm seyahatlerinin iptal edildiği de belirtildi.

Kaliforniya Göçmen Politikaları Merkezi İcra Direktörü Masih Fouladi BBC'ye yaptığı açıklamada “Bu, Trump'ın güvenlik, sığınma ve iltica arayan insanları şeytanlaştırmaya yönelik klasik bir oyun kitabıdır” dedi.

Fouladi, uçuşları iptal edilen 150 binden fazla Afgan olduğunu da söyledi.

Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar" - 4

SINIR DIŞI EDİLEN GÖÇMEN KONUŞTU

Sınır dışı edilen göçmenlerden biri olan Carlos Macias, 22 Ocak Çarşamba sabahı ABD'den sınır dışı edilen bir grupla birlikte Tijuana'ya gitti ve burada sınır dışı edilmesi sırasında ABD makamlarının kendisine yönelik muamelesini kınadı.

Reuters’a konuşan Macias, 10 yıldır Colorado'da yaşıyor, ev boyacısı olarak çalışıyor ve Meksika'nın Durango eyaletindeki memleketinde yaşayan anne-babası ve kardeşlerine maddi destek gönderiyordu.
Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar" - 5

"BAĞLAYIP GETİRİYORLAR"

Meksikalı göçmen 6 Aralık 2024'te, hala Joe Biden'ın yetkisi altında gözaltına alındı ve 21 Ocak'a kadar bir göçmen gözaltı merkezinde tutuldu; bu tarihte sabahın erken saatlerinde San Diego'ya giden bir uçakla gönderildi ve nihayet Tijuana'daki Chaparral sınır kapısında Meksika göçmenlik kurumuna teslim edildi.

Macias, “Sanki en kötüsüymüşüz gibi bizi bağlayıp getiriyorlar. Bize davranış şekilleri, bizi getirme şekilleri çok çirkin. Bizi avlıyorlar” dedi.

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