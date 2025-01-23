Meksika sınırına 10 bin Amerikan askeri gidecek: "Bizi avlıyorlar"

SINIR DIŞI EDİLEN GÖÇMEN KONUŞTU

Sınır dışı edilen göçmenlerden biri olan Carlos Macias, 22 Ocak Çarşamba sabahı ABD'den sınır dışı edilen bir grupla birlikte Tijuana'ya gitti ve burada sınır dışı edilmesi sırasında ABD makamlarının kendisine yönelik muamelesini kınadı.

Reuters’a konuşan Macias, 10 yıldır Colorado'da yaşıyor, ev boyacısı olarak çalışıyor ve Meksika'nın Durango eyaletindeki memleketinde yaşayan anne-babası ve kardeşlerine maddi destek gönderiyordu.