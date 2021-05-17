Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bilim insanları, avcılarını korkutmak ve eşlerini cezbetmek için 73 milyon yıl önce “güçlü sesler” yayan konuşkan bir dinozor türü ortaya çıkardı. “Tlatolophus galorum” olarak adlandırılan yeni dinozor türü, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü uzmanları tarafından Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletine bağlı General Cepeda bölgesinde bulundu.

ntv.com.tr - Reuters 17.05.2021 - 11:02

Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi - 1

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan açıklamada,  paleontologların 72 milyon yıllık  yeni bir dinozor türü keşfettiği belirtildi.

INAH, dinozora Tlatolophus galorum adının verildiğini belirtti. Yeni tanımlanan hadrosaurun (veya ördek gagalı dinozor) kuyruğu General Cepeda'da belediyesi tarafından halka açık bir şekilde sergilenmeye başladı. 

Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi - 2

Araştırmacılara göre, T. galorum'un kuyruğu ilk olarak 2013'te bulundu ve sonraki kazılar dinozorun kafatasının yaklaşık yüzde 80'ini, 1, 3 metre uzunluğundaki tepesini ve uyluk kemiği de dahil olmak üzere çeşitli kemiklerini ortaya çıkardı. 

Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi - 3

BARIŞÇIL VE KONUŞKAN BİR TÜR

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Ángel Ramírez-Velasco, ``Fosilin kuyruğunu bulduktan sonra yerin altını kazmaya devam ettik. Uyluk kemiği, kürek kemiği ve diğer uzuvlarına ait kemikleri bulduktan sonra onun farklı bir tür olduğunu keşfetttk. Düşük frekanslı sesleri duyma kapasitesine sahip kulakları olduğunu biliyoruz, bu yüzden barışçıl ama konuşkan dinozorlar olmalılar” dedi.

Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi - 4

MİLYONLARCA YIL BOYUNCA ÇOK İYİ KORUNDU

Bununla birlikte, bilim insanları dinozorun son derece iyi korunduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 72 veya 73 milyon yıl önce, tortularla dolu bir su kütlesi olması gereken büyük bir yerde öldü. Böylece vücudu hızla yeryüzü tarafından kaplandı ve çağlar boyunca korunabildi” ifadelerini kullandı. 

Meksika’da 72 milyon yıl önce yaşayan ve iletişim becerileri güçlü yeni bir dinozor türü keşfedildi - 5

Öte yandan, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne göre, dinozorun görünümü, "Mezoamerikan halkının eski el yazmalarında iletişim ve bilgiYİ temsil etmek için kullandığı bir sembole benziyor. Bunu yansıtmak için, yeni tanımlanan cinse verilen ad, Orta Meksika'nın yerli Nahuatl dilinde "kelime" veya "ifade" anlamına gelen "tlahtolli"den türetildi.

Çalışmanın tüm bulguları Cretaceous Research dergisinde yayınlandı.

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