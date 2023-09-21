Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Meksika'daki Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom [yosun] madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler." dedi.