Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı
Meksika'nın başkernti Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunulmuştu. Tüm dünyada gündem olan olayda gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan "cesetlerin" dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edilmişti. Bilim insanları bu iddianın ardından fosillerin incelemesini tamamladı. Peki Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçekten uzaylılara mı ait?
Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi, dünyada gündem olsa da Meksikalı akademisyen ve araştırmacılar, Maussan'ın tezlerini bilim dışı olarak değerlendirdi.