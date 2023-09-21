Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı

Meksika'nın başkernti Mexico City'deki bir kongre duruşmasında "insan olmadığı" iddia edilen iki varlığın kalıntıları sunulmuştu. Tüm dünyada gündem olan olayda gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından sunulan "cesetlerin" dünya dışı bireylerin 1000 yıllık fosilleşmiş kalıntıları olduğu iddia edilmişti. Bilim insanları bu iddianın ardından fosillerin incelemesini tamamladı. Peki Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçekten uzaylılara mı ait?

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 1

Gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi, dünyada gündem olsa da Meksikalı akademisyen ve araştırmacılar, Maussan'ın tezlerini bilim dışı olarak değerlendirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 2

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden akademisyenler ve araştırmacılar, geçen hafta insan dışı varlıklara ait olduğu iddiasıyla Jaime Maussan tarafından gösterilen fosillerin uzaylı olma ihtimaline yer vermediklerini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 3

Toplantıda söz alan bilim insanları, karbon-14 testlerine sokulan parçaların farklı zamanlara ait olan varlıklardan elde edildiği ve dolayısıyla bir bütünü temsil etmediğini ifade etti.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 4

Maussan'ı siyasette bir noktaya gelmek için bilimi kullanmakla itham eden akademisyen ve araştırmacılar, sergilenen mumyaların bilim insanlarının güvendiği testlere tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 5

"SEN BİR ŞARLATANSIN"

Toplantıya katılan fizik profesörü Alejandro Frank, ufolog Jamia Maussan'ı şarlatan olmakla suçladı.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 6

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta, Meksika'daki Yasama Sarayı San Lazaro'da yeminli olarak konuşan Maussan, "Bu örnekler bizim karasal evrimimizin bir parçası değil… Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom [yosun] madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler." dedi.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 7

Olağanüstü iddialar, tanımlanamayan anormal olaylarla ilgili kapsamlı bir kongre duruşması sırasında ortaya atıldı. Maussan, örneklerin, Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi (UNAM) tarafından analiz edildiğini söyledi. Kapsamlı analizlere tabi tutulan fosiller alışılmadık bir şekilde, kum gibi görünen bir tabakayla kaplanmıştı.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 8

Maussan, "Halkın insan dışı teknolojiler ve insan dışı varlıklar hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. Bizi ayrıştıran değil, insanlığı birleştiren bir konudan bahsediyoruz. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kucaklamalıyız" dedi.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 9

Duruşmada ufologa, Temmuz ayındaki ABD kongre duruşmasında ifade veren eski ABD Donanması pilotu Teğmen Ryan Graves ve Harvard'da astrofizik profesörü Profesör Avi Loeb de katıldı.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 10

Duruşmada daha önce, bir savaş uçağı tarafından çekilen bulutların üzerinde süzülen 11 ayrı ışığın videosu da dahil olmak üzere çok sayıda askeri görüntüleri gösterildi.

Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 11
Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 12
Meksika'da bulunan UFO fosilleri gerçek mi? Bilim insanları araştırmalarını tamamladı - 13
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