Meksika’da gökyüzünden yüzlerce ölü kuş yağdı: Bilim insanları gizemini çözmeye çalışıyor

EN OLASI NEDEN YIRTICI BİR KUŞUN SÜRÜYÜ KOVALAMASI

Ancak İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden bir ekolojist olan Dr Richard Broughton, görüntülerde bir yırtıcı kuş göremese de, hayvanların ölümlerinin yırtıcı bir kuştan kaynaklandığından yüzde 99 emin olduğunu söyledi. Bir yırtıcının, karatavukları sıkıca girdabına alarak, onları yere doğru itebileceğini ve daha alçaktaki binalara veya zemine çarpmaya zorlayabiliceğini açıkladı.

Broughton, "Bu durum, alacalı veya şahin gibi bir yırtıcı kuşun sürüyü kovalamış olduğunu gösteriyor. Sürü zorla alçaltıldıkça yere çakıldılarç Başlangıçta sanki yukarıdan fışkırıyormuş gibi bir dalga halinde davrandıklarını görebilirsiniz” diye konuştu.