Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor

AZRAİL KILIĞINDA TATİLCİLERİ KORKUTUYOR

Hükümetin Covid-19 önlemlerini ve yaptırımlarını yeterli bulmayan bazı Meksikalılar ise kendi çözümlerini üretiyor. Bunlardan biri ise Azrail kostümüyle Meksika’nın doğusundaki Quantina Roo kasabasında yer alan Puerto Morales plajında dolaşan genç adam... Elinde asası ve iskelet baskılı kıyafetiyle sahilde dolanan adam Covid-19’un ölümcüllüğüne eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor.