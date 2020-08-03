Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor

Dünyada yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ABD ve Brezilya’nın ardından en çok ölümün gerçekleştiği Meksika’da plajlara giriş yasak olmasına rağmen, halk kural tanımıyor. Bu soruna çözüm bulmak isteyen genç bir adam ise Azrail kılığına girerek tatilcilerde corona virüs hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

ntv.com.tr - AFP 03.08.2020 - 13:47 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:54

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 1

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinin ABD ve Brezilya’dan sonraki üçüncü merkez üssü olan Meksika’da halk hükümetin koyduğu kurallara uymakta zorlanıyor.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 2

Özellikle Mayıs  ayının ortalarından itibaren  vaka ve ölü sayısında büyük bir artışın görüldüğü ülkede, geç uygulanan corona virüs tedbirleri nedeniyle hükümet zor günler yaşıyor.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 3

TÜM PLAJLARA GİRİŞ YASAK

Bununla birlikte, Meksika’da uygulanan seyahat kısıtlamalarına aldırış etmeyen halk, ülkedeki tüm plajlara girişlerin yasak olmasına rağmen tatilinden ödün vermiyor.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 4

AZRAİL KILIĞINDA TATİLCİLERİ KORKUTUYOR

Hükümetin Covid-19 önlemlerini ve yaptırımlarını yeterli bulmayan bazı Meksikalılar ise kendi çözümlerini üretiyor. Bunlardan biri ise Azrail kostümüyle Meksika’nın doğusundaki Quantina Roo kasabasında yer alan Puerto Morales plajında dolaşan genç adam... Elinde asası ve iskelet baskılı kıyafetiyle sahilde dolanan adam Covid-19’un ölümcüllüğüne eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 5

FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Tatilcileri korkutup evlerine dönmelerini amaçladığını belirten kişi, toplumda Covid-19’a karşı farkındalık yaratmak istediğini ifade etti.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 6

ÖLÜ SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan, Meksika’da, salgın nedeniyle ason 24 saatte Meksika'da 274 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte covid-19 kaynaklı can kaybı 274 artarak 47 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.

Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor - 7
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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