Meksika'da ilginç corona virüs önlemi: Tatilcileri Azrail kılığında korkutuyor

ntv.com.tr - AFP 03.08.2020 - 13:47 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:54
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinin ABD ve Brezilya’dan sonraki üçüncü merkez üssü olan Meksika’da halk hükümetin koyduğu kurallara uymakta zorlanıyor.
Özellikle Mayıs ayının ortalarından itibaren vaka ve ölü sayısında büyük bir artışın görüldüğü ülkede, geç uygulanan corona virüs tedbirleri nedeniyle hükümet zor günler yaşıyor.
Bununla birlikte, Meksika’da uygulanan seyahat kısıtlamalarına aldırış etmeyen halk, ülkedeki tüm plajlara girişlerin yasak olmasına rağmen tatilinden ödün vermiyor.
Hükümetin Covid-19 önlemlerini ve yaptırımlarını yeterli bulmayan bazı Meksikalılar ise kendi çözümlerini üretiyor. Bunlardan biri ise Azrail kostümüyle Meksika’nın doğusundaki Quantina Roo kasabasında yer alan Puerto Morales plajında dolaşan genç adam... Elinde asası ve iskelet baskılı kıyafetiyle sahilde dolanan adam Covid-19’un ölümcüllüğüne eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeye çalışıyor.
Tatilcileri korkutup evlerine dönmelerini amaçladığını belirten kişi, toplumda Covid-19’a karşı farkındalık yaratmak istediğini ifade etti.
Öte yandan, Meksika’da, salgın nedeniyle ason 24 saatte Meksika'da 274 kişi hayatını kaybetti. Meksika Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte covid-19 kaynaklı can kaybı 274 artarak 47 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı da 4 bin 853 artışla 439 bin 46'ya çıktı.