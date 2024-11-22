Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler
Meksika'da devrimin 114'üncü yılı kutlamalarına kadınlar damga vurdu. Ülkenin ilk Kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da hazır bulunduğu törende Meksika ordusundaki kadın askerler geçit töreni yaptı. Başkent Meksiko City'deki tören renkli görüntülere sahne oldu. Sheinbaum ise, Meksika gibi Meksikalı kadınların da özgür, güçlü ve bağımsız olduğunu söyledi.
Meksika Devriminin 114'üncü yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı.