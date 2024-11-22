Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler

Meksika'da devrimin 114'üncü yılı kutlamalarına kadınlar damga vurdu. Ülkenin ilk Kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da hazır bulunduğu törende Meksika ordusundaki kadın askerler geçit töreni yaptı. Başkent Meksiko City'deki tören renkli görüntülere sahne oldu. Sheinbaum ise, Meksika gibi Meksikalı kadınların da özgür, güçlü ve bağımsız olduğunu söyledi.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 1

Meksika Devriminin 114'üncü yıldönümü görkemli bir törenle kutlandı.

DÜNYA HABERLERİ

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 2

Başkent Mexico City'deki meydanda geçit töreni düzenlendi.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 3

Kutlamalara ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un da katıldı.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 4

Geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 5

Ülkede 2 Haziran'da yapılan seçimin galibi Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak yemin edip ekim ayında göreve başlamıştı.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 6

Sheinbaum konuşması sırasında, Meksika gibi Meksikalı kadınların da özgür, güçlü ve bağımsız olduğunu söyledi.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 7

"Devrim Günü" her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 8
Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 9
Meksika'da ilk kadın liderin etkileri: Devrimin 114. yılı kutlamalarında renkli görüntüler - 10
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