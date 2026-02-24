Meksika'da kartelinin yeni lideri El Yogurt olabilir. "El Yogurt" ismini nereden alıyor, anlamı ne?

Meksika ordusu, özel kuvvetler birlikleriyle düzenlediği baskınla ülkedeki, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'i öldürdü. ABD’nin başına 15 milyon dolar ödül koyduğu El Mencho’nun ölümü sonrası ülke genelinde patlak veren olayların sakinleştiği belirtilirken, kartel içinde de güç savaşlarının başladığı belirtiliyor.

El Mencho sonrası kartelin liderlik koltuğu için en sert adaylardan biri olarak El Yogurt lakaplı 29 yaşındaki Abraham Jesus Ambriz Cano gösteriliyor. El Mencho’nun "kişisel ölüm mangasını" yöneten El Yogurt, eski Kolombiyalı askerlerden oluşan "Operativa Yogurt” adlı birimi komuta ediyordu. Operativa Yogurt'un CJNG kartelinin logosunun kapağında yer aldığı ve 2024 yılında çıkmış adına şarkı bile yazıldığı belirtiliyor.

2025’te Meksika güvenlik güçlerinin operasyonundan kaçmayı başaran El Yogurt, Meksika'nın güneybatısındaki bölgelerde silahlı hücrelerin kontrolünü elinde tutarak kartelin askeri kapasitesini idare ediyor. Uzmanlara göre El Yogurt'un kartel içindeki rolü ve silahlı yapılarla oluşturduğu ilişki, El Mencho'nun ardından kartelin yönetim koltuğuna onu bir adım daha yakın tutuyor.

Kartel içinden veraset için bir açıklama gelmezken uzmanlar kartel içindeki rekabetin ve şiddet olaylarının artabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.