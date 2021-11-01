Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu

Haberler - NTV Haber 01.11.2021 - 07:37
Meksika'da geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın kısıtlamaları nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.
Meksika'da, geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri başladı.
Bu yılki etkinlikler, Covid-19 kurbanları anısına yapılıyor.
Başkent Mexico City'de bu amaçla COVID-19'dan hayatını kaybedenler için bir anma bölümü kuruldu.
Yakınlarını kaybedenler, fotoğraflar yapıştırıp çiçekler bırakarak sevdiklerini andı.
Yetkililer, etkinliğin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerine veda edemeyen insanlara destek olacağını umuyor.
Anıta giden bir kişi, "Hastalandığında babam için bir ambulans geldi ve ona doktorların ondan istediği her şeyi yapmasını söyledim. ona söylediğim son şey buydu" dedi.
Ölüler Günü'nün Meksika tarihinde özel bir yeri var. İnanışa göre, hayatını kaybedenler aslında unutulduğunda ölüyorlar.
Bu nedenle her yıl, ölülerin yeryüzüne geri döndüğü efsanesinden yola çıkılarak etkinlikler düzenleniyor.
Ölenler rengarenk kuklalar ve danslarla festival havasında anılıyor. Birbirinden farklı kostümlerle sokağa dökülen Meksikalılar da başkenti karnaval yerine çeviriyor.
Meksika'nın geleneksel festivali her yıl kasım ayında düzenleniyor. Etkinlik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun da Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.