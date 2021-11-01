Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu

Meksika'da geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın kısıtlamaları nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler,, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.

Haberler - NTV Haber 01.11.2021 - 07:37

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 1

'da geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri düzenleniyor. Bu yıl başkent Mexico City'de Covid-19 kurbanları için bir anıt oluşturuldu. Salgın kısıtlamaları nedeniyle yakınlarına veda edemeyenler, anıta sevdiklerinin fotoğraflarını bırakıyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 2

Meksika'da, geleneksel "Ölüler Günü" etkinlikleri başladı.

Bu yılki etkinlikler, Covid-19 kurbanları anısına yapılıyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 3

Başkent Mexico City'de bu amaçla COVID-19'dan hayatını kaybedenler için bir anma bölümü kuruldu.

Yakınlarını kaybedenler, fotoğraflar yapıştırıp çiçekler bırakarak sevdiklerini andı.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 4

Yetkililer, etkinliğin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle sevdiklerine veda edemeyen insanlara destek olacağını umuyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 5

Anıta giden bir kişi, "Hastalandığında babam için bir ambulans geldi ve ona doktorların ondan istediği her şeyi yapmasını söyledim. ona söylediğim son şey buydu" dedi.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 6

Ölüler Günü'nün Meksika tarihinde özel bir yeri var. İnanışa göre, hayatını kaybedenler aslında unutulduğunda ölüyorlar.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 7

Bu nedenle her yıl, ölülerin yeryüzüne geri döndüğü efsanesinden yola çıkılarak etkinlikler düzenleniyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 8

Ölenler rengarenk kuklalar ve danslarla festival havasında anılıyor. Birbirinden farklı kostümlerle sokağa dökülen Meksikalılar da başkenti karnaval yerine çeviriyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 9

Meksika'nın geleneksel festivali her yıl kasım ayında düzenleniyor. Etkinlik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun da Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 10
Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 11
Meksika'da Ölüler Günü'nde Covid-19 kurbanları için anıt oluşturuldu - 12

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