Meksika'da on binlerce kişi sokağa çıktı: Devlet Başkanı protesto edildi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Ulusal Seçim Kurulunun bütçesinde kısıtlamaya giden yeni seçim reformu, on binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Başkent Mexico City'nin merkez meydanında bir araya gelen yüz bine yakın eylemci, seçim yasasında değişiklik öngören yeni seçim reformunu protesto etti.
Eylemciler, seçim reformunun "demokrasiye tehdit" oluşturduğunu savundu.
Ulusal Seçim Kurumunu temsil eden beyaz ve pembe renk elbiseler giyen eylemciler, "Oyuma Dokunma" sloganları attı.
Protestocular, yeni seçim reformunun ülkeyi demokrasiden uzak eski sisteme götüreceğini ileri sürerek, Meksika Yüksek Mahkemesinin bazı değişiklikleri iptal edeceğini umduklarını belirtti.
Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Lorenzo Cordova ise seçim reformunun, kurumda çalışan binlerce insanı işten çıkarmak anlamına geldiğini ve bunun da "gelecekteki seçimler için risk oluşturacağını" açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı'nın Batı Yarım Küre İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Brian A. Nichols, sosyal medya hesabından, konuyu takip ettiklerini belirterek, "ABD, demokratik süreçleri ve hukukun üstünlüğünü güçlendiren bağımsız, yeterli kaynaklara sahip seçim kurumlarını desteklemektedir." paylaşımında bulundu.
Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Obrador, seçim reformunun demokrasiye tehdit olduğu iddiasını reddederek, Ulusal Seçim Kurumuna harcanan bütçenin yoksullukla mücadelede kullanılması gerektiğini savundu.
Obrador, daha önce yaptığı açıklamada ise "mahkemenin itirazına rağmen" yasayı imzalayacağını duyurmuş, reformda "yasalara aykırı herhangi bir husus" olmadığını açıklamıştı.
Meksika'da Senato, ekonomik tasarruf sağlayacağı ve siyasi ayrıcalıkları azaltacağı iddia edilen seçim reformunu 23 Şubat'ta onaylamıştı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un Senatodan geçen reformun yürürlüğe girmesi için onay vermesi gerekiyor.