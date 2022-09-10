Meksika'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü

Meksika’da bir yolcu otobüsü petrol tankeriyle kafa kafaya çarpıştı. Tankerin alev aldığı kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 10.09.2022 - 23:07 | Son Güncelleme : 10.09.2022 - 23:16

Meksika'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü - 1

'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

Meksika'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü - 2

Kazada tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye edipleri sevk edildi.

Meksika'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü - 3

Yetkililer, kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meksika'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 ölü - 4

Tankerin şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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