Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp

Meksika'nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - 1

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi.

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Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - 2

Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote'deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - 3

Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - 4

Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - 5

Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

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