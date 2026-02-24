Meksika'da sokaklar savaş alanına döndü. Askeri yığınak büyüyor
24.02.2026 20:08
AA, İHA
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları devam ediyor. Jalisco eyaletinde çok sayıda iş yeri ve araç yakılırken, bölgeye yeni takviyelerle yaklaşık 9 bin 500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.
Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sokakları savaş alanına çevirdi.
Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo yaptığı açıklamada, Jalisco'ya ek 2 bin 500 asker gönderildiğini, pazar gününden bu yana yaklaşık 9 bin 500 asker konuşlandırıldığını aktardı.
Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde güvenlik güçleri ile CJNG üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Puerto Vallarta kentinde şiddet olayları yaşandı.
Puerto Vallarta'nın limanı da dahil bazı bölgelerinde dumanlar yükseldi.
Yaşanan olaylarda bazı bina ve araçların zarar gördüğü, çeşitli noktalarda yangınların çıktığı bildirildi.
Eyalet yönetimi güvenlik gerekçesiyle toplu taşımayı durdurdu ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.
ASKERİ OPERASYONLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Meksika güvenlik güçleri, El Mencho'yu yakalamak üzere pazar günü Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde askeri operasyon gerçekleştirmişti. Kartel üyelerinin orduya karşılık vermesiyle çıkan çatışma sonucu El Mencho dahil 7 kartel üyesi hayatını kaybetmişti. Meksika ordusundan ise 3 kişi yaralanmıştı.
El Mencho'nun ölümünün ardından kartel üyeleri 20 eyalette yol kapatıp araçları ve iş yerlerini ateşe vermiş, Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na da saldırırken, güvenlik güçleri ile çatışmaya girmişti.
El Mencho'nun ölümünün ardından kartel tarafından düzenlenen 6 saldırıda aralarında 25 ulusal muhafız, 1 gardiyan, başsavcılıkta çalışan 1 personel ile 1 sivil olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetmişti.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dün yaptığı açıklamada, "Şu anda önemli olan, tüm nüfusun, tüm Meksika'nın barış ve güvenliğini garanti altına almaktır" ifadelerini kullanarak sokaklardaki durumun daha iyi olduğunu ve sakinleştiğini belirtmişti.
Sheinbaum kartel üyelerinin 20 eyalette yollara kurduğu 250'den fazla barikatın da kaldırıldığını vurgulamıştı.