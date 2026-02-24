Meksika'da sokaklar savaş alanına döndü. Askeri yığınak büyüyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum dün yaptığı açıklamada, "Şu anda önemli olan, tüm nüfusun, tüm Meksika'nın barış ve güvenliğini garanti altına almaktır" ifadelerini kullanarak sokaklardaki durumun daha iyi olduğunu ve sakinleştiğini belirtmişti.