Meksika'da tarihi gelenek: Ölüler Günü'nde ruhlar ve hisler
Meksika, hazırlığı 31 Ekim'de başlayıp anma töreni 2 Kasım'da sona eren ve ülkenin her yanında kutlanan bir festivale hazırlanıyor: Ölüler Günü. Bu festival için ana caddeler, tarihi sokaklar ve tüm mezarlıklar göz alıcı renklerle ve süslemelerle donatılıyor. Peki, İspanyolcası "Dia de Muertos", İngilizcesi "Day of the Deads" olan bu Ölüler Günü nedir?
Ölüler Günü; İspanyollar ile Latin Amerikalıların kutladığı, amacı ölüleri anmak olan bir festival.
Festival her yıl hazırlık dâhil 30-31 Ekim ile 1-2 Kasım arasında gerçekleşiyor.