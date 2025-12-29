Meksika'da tren raydan çıktı. 13 kişi hayatını kaybetti
29.12.2025 09:40
AFP
Meksika'da 250 kişiyi taşıyan tren raydan çıktı. Olayda 13 kişi hayatını kaybetti ve 98 kişi yaralandı.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki demir yolu hattında tren raydan çıktı. Demiryolu hattını işleten Meksika donanması ilk olarak 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Bir süre sonra tekrar yapılan açıklamada 98 kişi yaralandığı ve 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum ve üst düzey yöneticiler kaza bölgesine giderek kazadan etkilenen ailelere yardım talimatını verdi.
DEMİRYOLU 2023'DE AÇILDI
Ülkenin Başsavcılığı, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattığını açıkladı. Tren, Meksika Körfezi ile Pasifik Okyanusu arasında sefer yapıyor ve hem yolcu hem de yük taşıyor.
Bu hat, o zamanki başkan Andres Manuel Lopez Obrador döneminde Meksika'nın güneydoğusunu geliştirmek amacıyla büyük bir altyapı projesi olarak 2023 yılında hizmete açıldı