Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü

Atlantik Okyanusu’nda oluşan Grace Kasırgası, Meksika Körfezi’nde batıya doğru şiddetini artırarak ilerlerken, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 8 kişi hayatını kaybetti.

İHA 22.08.2021 - 06:57

Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 1
Atlantik Okyanusu’nda oluşan ve geçtiğimiz perşembe günü Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nı vuran Grace Kasırgası, Meksika Körfezi’nde batıya doğru şiddetini artırarak ilerlemeye devam ediyor.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 2
Günün erken saatlerinde Veracruz eyaletinin kıyı kesimlerine ulaştığında 200 km/s hıza sahip olan ve Kategori 3 seviyesine ulaşan Grace Kasırgası, kıyıda 5 metreye ulaşan dalgalara neden oldu.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 3
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar eyalete bağlı 22 şehirde etkisini gösterdi. Polis raporlarına göre, Veracruz eyaletinin başkenti Xalapa’da yaşanan 2 farklı heyelanda toprak altında kalan bir evdeki 6 kişilik aile ve 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 4
Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, selde 3 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Jimenez, vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarıda bulundu.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 5
Şiddetli rüzgarlar nedeniyle ağaçların yıkılması sonucu yollar kapanırken, yıkılan ağaçlar çok sayıda evde hasara yol açtı. Eyaletin büyük bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, telefon hatları kullanılamadı. Çok sayıda ev, sokak ve alışveriş merkezinde su baskını oldu.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 6
Xalapa’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, onlarca araç mahsur kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir tabutun sel sularına kapılıp sokakta ilerlediği görüldü. Çevredeki vatandaşlar yakınlarda bir cenaze olduğunu ifade ederken, tabutun nereden geldiği tespit edilemedi.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 7
Eyaletin iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam eden Grace Kasırgası birkaç saat sonra şiddetini kaybederek, Kategori 2 seviyesine indi ancak yetkililer, yoğun yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosi ve Tamaulipas eyaletlerinde yaşayanları uyardı. Söz konusu eyaletlerin sakinlerine yüksek yerlere sığınmaları çağrısında bulunuldu.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 8
Meksika Ordusu ve eyalet polis ekiplerinin afet bölgesinde yürüttüğü arama kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor.
Meksika'da tropik fırtına nedeniyle 8 kişi öldü - 9

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