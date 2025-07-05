Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın”
Yüzlerce kişi, Mexico City’de sokağa çıkarak son yıllarda artan kitlesel turizmi protesto etti, bu sebeple artan kira fiyatlarından şikayet etti.
Meksika’da yüzlerce kişi, ülkedeki kitlesel turizmi ve mütenalaştırmayı protesto etmek için sokağa çıktı. Dün Mexico City’de turistlerin uğrak mekanı olan semt ve mahallelerde barışçıl bir şekilde başlayan protestolar sırasında bazı eylemciler mağazaların camlarını kırdı ve yabancıları taciz etti.