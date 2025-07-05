Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın”

"YABANCI DÜŞMANLIĞI DİYORLAR AMA DEĞİL"

19 yaşındaki protestocu Michelle Castro, kendisinin kentin işçi sınıfı merkezinden olduğunu, apartmanların yavaş yavaş turistler için konut haline getirildiğini izlediğini anlattı. Castro, “Mexico City bir dönüşümden geçiyor. Yaşamak için buraya gelen çok fazla yabancı, yani Amerikalı var. Pek çok kişi bunun yabancı düşmanlığı olduğunu söylüyor. Ama değil. Sadece… O kadar çok yabancı buraya geldi ki Airbnb yüzünden kiralar fırladı. Kiralar o kadar yüksek ki bazı insanlar artık ödeyemiyor” dedi.