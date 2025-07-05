Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın”

Yüzlerce kişi, Mexico City’de sokağa çıkarak son yıllarda artan kitlesel turizmi protesto etti, bu sebeple artan kira fiyatlarından şikayet etti.

Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 1

Meksika’da yüzlerce kişi, ülkedeki kitlesel turizmi ve mütenalaştırmayı protesto etmek için sokağa çıktı. Dün Mexico City’de turistlerin uğrak mekanı olan semt ve mahallelerde barışçıl bir şekilde başlayan protestolar sırasında bazı eylemciler mağazaların camlarını kırdı ve yabancıları taciz etti. 

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Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 2

"MEKSİKA'DAN GİDİN"

Maskeli eylemciler, Condesa ve Roma turistik bölgelerindeki lüks mağazaların camlarını kırdı, bölgedeki turistlere bağırdı. Camlara “Meksika’dan gidin” grafitilerinin yazıldığı görüldü. Protestocular ellerinde “Gringolar (yabancılar), evimizi çalmayı bırakın” yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler yerel yöneticilerden de turizm düzeylerine daha iyi düzenlemeler getirmelerini ve daha sıkı konut kanunlarını hayata geçirmelerini istedi. 

Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 3

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE EYLEM

Eylemciler, protestolarını ABD Büyükelçiliği’nin önünde ve metro istasyonlarında da sürdürdü. Polis, büyükelçilik binasının önüne takviye ekip gönderdi. 

Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 4

"DİJİTAL GÖÇEBE" AKINI PANDEMİDE BAŞLADI

2020 yılında, pandeminin halen devam ettiği dönemde çok sayıda ABD’li “dijital göçebe” ABD’deki kapanmadan kaçmak ve ucuz kiralardan yararlanmak, bu esnada da uzaktan çalışmak için Mexico City’e akın etmişti. O zamandan bu yana ise kiralar hızla arttı ve yerli halk Condesa ve Roma gibi mahallelerden ayrılmak durumunda kaldı. 

Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 5

"YABANCI DÜŞMANLIĞI DİYORLAR AMA DEĞİL"

19 yaşındaki protestocu Michelle Castro, kendisinin kentin işçi sınıfı merkezinden olduğunu, apartmanların yavaş yavaş turistler için konut haline getirildiğini izlediğini anlattı. Castro, “Mexico City bir dönüşümden geçiyor. Yaşamak için buraya gelen çok fazla yabancı, yani Amerikalı var. Pek çok kişi bunun yabancı düşmanlığı olduğunu söylüyor. Ama değil. Sadece… O kadar çok yabancı buraya geldi ki Airbnb yüzünden kiralar fırladı. Kiralar o kadar yüksek ki bazı insanlar artık ödeyemiyor” dedi. 

Meksika’da turist akını protesto edildi: “Evlerimizi çalmayı bırakın” - 6

ÖNCE AVRUPA, ŞİMDİ AMERİKA

Daha önce İspanya’nın Barcelona ve Madrid kentleri, Fransa’nın başkenti Paris ve İtalya’nın başkenti Roma’da da benzer eylemler düzenlenmişti. 

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