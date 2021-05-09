Meksika'da uyuşturucu savaşı şiddetleniyor: Rahatsız edici infaz görüntüleri paylaşıldı

Meksika'da Jalisco ve Sinaloa kartelleri üstünlük için savaşırken ortaya çıkan görüntüler şoka uğrattı. Gittikçe şiddetlenen kartel savaşları nedeniyle yerel halk, evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise tam anlamıyla infial yarattı. Ülkede her gün uyuşturucu savaşı nedeniyle kan dökülüyor.

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ntv.com.tr 09.05.2021 - 12:35

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli hücreleri arasındaki çatışmalar, Jalisco Teocaltiche sakinlerini evlerinden kaçmaya zorladı.

Milliyet'te yer alan habere göre perşembe gününden bu yana, Jalisco’nun Zacatecas ve Aguascalientes sınırındaki Guadalajara’nın 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bölgede çatışmalar yaşandı.

İKİ KARTELİN KANLI SAVAŞI

Ön raporlara göre, CJNG baş harfleriyle süslenmiş 18 araçlık bir konvoy Perşembe günü Teocaltiche'deydi. Genelde Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile savaşıyor.

Reforma gazetesi, aralarında El Saucito, El Rosario, Rancho Mayor ve Rancho Nuevo'nun da bulunduğu çeşitli topluluklarda meydana gelen çatışmalarda en az bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İki yanmış araç ve kurşunlarla delik deşik olmuş üç araç Cuma sabahı, elleri kelepçeli ve vahşiçe öldürülmüş bir adamla birlikte tespit edildi.

KORKUNÇ İNFAZ

Jalisco Yeni Nesil Karteli, Zacatecas’da Sinaloa karteline pusu kurdu. Pusuda sağ yakalanan kartel tetikçileri infaz edildi. Korkunç görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve infial yarattı.

Yetkililer Cuma günü dördü zırhlı olmak üzere yedi terk edilmiş araca el koydular. Ayrıca iki el bombası ve çok sayıda boş mermi kovanı buldular, ancak herhangi bir tutuklama bildirilmedi.

GEÇİCİ BARINAKLAR KURULDU

Quadratín haber ajansı, Teocaltiche sakinlerinden bazılarının, şiddet olayları nedeniyle evlerinden kaçtığını, belediye ve kilise yetkililerinin geçici barınaklar kurduğunu bildirdi.

Komşu bir bölgenin sakinleri, yerlerinden edilmiş insanlara yiyecek, ilaç, ayakkabı ve kişisel hijyen ürünleri bağışladı.

Teocaltiche konseyi, resmi Facebook sayfasında Cuma günü sakinleri şiddete rağmen sakin kalmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Barışı sağlamak için Jalisco hükümeti ve güvenlik yetkilileriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

Konsey, "Bu dönem dikkatli, sorumlulularımızın bilincinde, ayrıca sakinlik ve birlik içinde hareket etmemiz gereken bir zamandır" ifadelerini kullandı.

Konsey açıklamada ayrıca insanları, özellikle sosyal medyada yayılanlar olmak üzere Teocaltiche'deki güvenlik durumuyla ilgili söylentileri görmezden gelmeye çağırdı.

Konsey, "Panik yaratmamak için halktan resmi kaynaklardan gelmeyen bilgileri yaymamalarını rica ediyoruz" dedi. Açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

"Bu ciddi mi?" diyerek açıklamaya tepki gösrteren Miriam Álvarez, evlerine dönemeyen insanlardan sakin olmalarını istemenin mantıksız olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİ YIĞDILAR AMA...

Çeteler arasında patlak veren yoğun şiddet olayları, Teocaltiche'yi de içeren Jalisco'nun Altos Norte bölgesinde devlet ve federal güvenlik güçlerinin varlığını artırmasından sadece birkaç hafta sonra meydana geldi.

Ancak ilave devlet polisinin yanı sıra Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarının konuşlandırılması bölgedeki şiddete son vermedi.

Ayrıca geçen ayın sonlarında Altos Norte bölgesinde bir dizi saldırı meydana geldi. 27 Nisan'da, Teocaltiche'nin doğusunda, Jalisco'nun Guanajuato ile sınırında bulunan Lagos de Moreno'da bir grup silahlı adam eyalet polisine ateş açtı. Polis ateşe karşılık verdi ve iki suçlu öldürüldü.

HER GÜN KAN DÖKÜLÜYOR

Ertesi gün Teocaltiche ile Lagos de Moreno arasındaki Encarnación de Díaz'da bir çatışma daha oldu. Çatışmada hayatını kaybeden olmadı ancak bir tortilla dükkanı ateşe verildi ve şiddeti haber yapan iki muhabir darbedildi.

Bu olaydan sadece bir gün sonra, 29 Nisan'da Tepatitlán'da bir eyalet polisi vurularak öldürüldü ve üç kişi de yaralandı.

CJNG ayrıca, Cárteles Unidos ile karşı karşıya kaldığı Michoacán ve Santa Rosa de Lima Karteli ile rekabet halinde olduğu Meksika’nın en ölümcül eyaleti Guanajuato da dahil olmak üzere diğer bazı eyaletlerdeki etki alanı savaşlarına da karışıyor.

CANLI CANLI YAKTILAR

Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay yine dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde La Familia Michoacana kartelinin liderliğini yapan Johnny Hurtado Olascoaga'nın lakabı, El Pez'di. El Pez ve adamları, turistik Acapulco kentini kontrol etmek için savaşıyordu.

Halihazırda Meksika'nın en vahşi karteli Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile karşılaşması uzun sürmedi, sık sık ceset parçalarının da yer aldığı tehdit mesajları aldılar.

Yerel medya, kartel savaşında CJNG'nin peşine suikastçilerini taktığı El Pez'in canlı canlı yakılarak vahşice öldürüldüğünü yazdı. Haberlere göre, dağlık alandaki çatışmada La Familia Michoacana'nın beş üyesi de vuruldu.

CJNG'nin söz konusu operasyonunda bazı kadınlar ve çocuklar da rehin alındı. El Mencho lakaplı lideri Nemesio Oseguera Cervantes tarafından yönetilen vahşi kartel, halihazırda Meksika ve Porto Riko'da 35 eyaleti kontrol ediyor.

YEDİ YILLIK KANLI SAVAŞ

2014 yılında El Chapo'nun Sinaloa Karteli'nden ayrıldıktan sonra Meksika'da kanlı bir iç savaş başlatan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), 2020'nin son günlerinde Michoacan eyaletinde rakipleriyle kozlarını paylaştı.

Yerel medya, CJNG ile savaşa girişen Carteles Unidos (CU) grubunda Los Viagras hücresinin yanı sıra Nueva Familia Michoacana ve Blancos de Troya'nın da bulunduğunu bildirdi.

Eyaleti kan gölüne çeviren savaşta kadın suikastçı La Cholita öne çıkıyor. La Cholita, daha çok sosyal medyadaki dekolteli ve silahlı görüntüleriyle biliniyor.

Meksika medyası, videolarında yalnızca sesi duyulan ve kendisi görümeyen genç kadının son görüntülerinin büyük yankı uyandırdığını yazdı.

Gaddarlığıyla tanınan La Cholita, videoda CJNG'nin başındaki Nemesio Oseguera Cervantes'in bir kamyoneti bırakıp korkak gibi kaçtığını söyleyerek alay ediyor.

La Cholita'nın sosyal medya fotoğraflarında çoğunlukla yüzü emojilerle kapalı. Yerel medya, gittikçe ünlenen genç kadının yüzünün göründüğü birkaç fotoğrafı da yayınladı.

El Mencho takma adını kullanan CJNG kartelinin lideri Nemesio Oseguera Cervantes'nin memleketi Michoacan eyaletinin Aguililla ilçesi, savaşın merkez üssü konumunda.

Meksika medyası, savaşın taraflarının sosyal medyadan paylaştıkları videolarla sürekli intikam yemini ettiklerini ve savaşın büyüdüğünü aktardı.

DÜNYADA YANKI BULAN SUİKAST

Meksika'da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen bir suikast, dünya medyasında geniş yer bulmuştu. Julio César 'El Cesarín' Carrillo, Eylül ayında Novolato'nun Sinaloa bölgesindeki bir evde vurularak öldürüldü.

Carrillo'nun babası, 'El Señor de los Cielos' veya Göklerin Efendisi lakabıyla tanınıyordu ve şu anda feshedilmiş Guadalajara Karteli'nde Joaquín 'El Chapo' Guzman ile birlikte çalışıyordu.

Yerel medya kuruluşlarına göre, suç uzmanları cinayetin büyük olasılıkla El Chapo'nun Los Chapitos olarak bilinen çocukları tarafından düzenlendiğine inanıyor.

El Chapo'nun ABD'ye iade edilmesinden bu yana, hapisteki baronun memleketi Sinaloa, uyuşturucu savaşları etrafında yoğunlaşan bir saldırı dalgasına maruz kaldı.







Meksikalı suç örgütü uzmanı José Gil Olmos, Telemundo'ya şunları söyledi: 'Son yıllarda, özellikle El Chapo'nun hakimiyetini sürdüren oğulları ile bölgesel hakimiyet üzerinde çatışmalar oldu.

35 yaşındaki Julio Carrillo'nun Yeni Juárez Karteli'nin liderlerinden biri olduğu biliniyordu. Diğer suçlu analistleri, onu Ciudad Juárez merkezli bir sokak çetesi olan La Línea'nın bir üyesi olarak ilişkilendirdi.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán'ın oğulları Iván Archivaldo, Jesus Alfredo ve Ovidio Guzmán, babalarının geçen yıl ABD'ye iade edilmesinin ardından Sinaloa Karteli'ni devraldı.

ABD'deki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'ne (DEA) göre, Amado Carrillo'nun, sınırdan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmadan önce Orta ve Güney Amerika'dan Meksika'ya büyük miktarda uyuşturucu taşımak için kullanılan büyük bir uçak filosu vardı.

Meksikalı suç patronu El Chapo'nun birkaç yıl önce tutuklanıp ve hapse atılmasından bu yana, acımasız Sinaloa Kartel'in liderliği, Los Chapitos olarak bilinen El Chapo'nun çocuklarının elinde yoğunlaştı. Gerçek adı Joaquin Guzman olan El Chapo'nun, 24 çocuğu olduğu söyleniyor, ancak sadece birkaçının uyuşturucu savaşında kilit rol üstlendiği düşünülüyor.

Yabancı basında çıkan haberlere göre rakip bir kartel, Ivan Archivaldo, Jesus Alfredo ve Ovidio Guzman'ı öldürmeleri için suikastçılara görev verdi.

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) 2014 yılında El Chapo’nun çetesinden ayrıldı ve o zamandan beri Meksika’daki bölge ve uyuşturucu yolları için kanlı bir savaş başlattı.

Lider Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, “Los 28” adlı kiralık katilleri işe alarak karteller arası çatışmada üstünlük kazanacaklarını düşünüyor.

Kartel uzmanı ve eski ABD federal mareşali Robert Almonte, İngiliz gazetesi Daily Star'a konuyu değerlendirdi ve haberlerin güvenilir göründüşünü söyledi.

"El Mencho'nun Sinaloa Karteli'ni sevmediği ve onların peşinde olduğu bir sır değil. Bence (CJNG) aradaki rekabetleri ortadan kaldırmak ve kontrolu tamamen eline almak istiyor."

"Sinaloa Karteli, CJNG'den çok daha eski ve son derece güçlü bir kartel. Sanırım El Mencho, Meksika'dan çıkan tüm uyuşturucu kaçakçılığı ve suç faaliyetlerinin tam kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.”

ABD'li yetkililer daha önce El Mencho’nun tutuklanmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül teklif etmişti. Kartelin yakınları ise, acımasız şiddet gösterilerinde halkı, askerleri ve polis memurlarını hedef almıştı.

Jorge Alberto, Felipe Eduardo ve Carlos Guajardo Garcia kardeşler tarafından 2014 yılında kurulan Los 28'in, birliklerine durmak bilmeyen çatışmalarda üstünlük sağlayabileceği bildiriliyor. Los 28'in üyeleri genellikle operasyona bağlı olarak değişiyor ve daha önce birkaç kartel tarafından işe alındıkları biliniyor.

Meksika medyasında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Ovidio Guzmán ABD'de uyuşturucu ile bağlantılı pek çok suçtan arananlar listesinde yer alıyor. Ovidio Guzman Lopez, babasının ABD'ye iade edilmesinin ardından uyuşturucu kartelinin liderlerinden biri olmuştu.

Guzman'ın Meksikalı polisler tarafından yakalanması ise, dünyada eşi benzeri görülmemiş görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı. 2019'un Ekim ayında meydana gelen olaylarda, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyeleri Culiacan kentinde polisler ve askerlerle çatıştı.

50 kalibrelik keskin nişancı tüfekleri ve kamyona monte makineli tüfeklerle güvenlik güçlerine saldıran kartel üyeleri, sokakları ateşe vermişti. Silahlı adamlar önemli caddeleri kontrol alarak yanan araçlarla barikatlar yaparak şehre girişi engellemişti.

Şehirde kontrolü kaybeden Meksikalı yetkililer, oğul Guzman'ı serbest bırakmak zorunda kaldı. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Guzman'ın serbest bırakılmasını savundu.

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