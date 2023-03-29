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Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti

ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirdi. Meksika Devlet Başkanı Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savundu.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 1

Meksika'nın ABD sınırına yakın bölgedeki göçmen merkezinde çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 2

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, basın toplantısında, Teksas eyalet sınırı yakınındaki sınır kenti Ciudad Juarez'de bulunan Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nde yangın çıktığını belirtti.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 3

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." dedi.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 4

Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı başlayan yangında 40 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 5
Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 6

Açıklamada, 4 hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun "hassas ve ciddi" olduğu kaydedildi.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 7

Meksika, Covid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.

Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 8
Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 9
Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 10
Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 11
Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti - 12
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