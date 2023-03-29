Meksika'da yangın faciası: 40 kişi hayatını kaybetti

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak, "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." dedi.