Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı
Meksika'da, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformu onaylandı. Düzenleme oylanırken yüzlerce göstericin senato binasına girdi. Daha önce hakimler, reforma tepki olarak süresiz grev başlatmıştı.
Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından önerilen yargı reformu kabul edildi.
Hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören reform, yüzlerce göstericinin güvenlik güçlerini aşıp senato binasına girmesine rağmen onaylandı.