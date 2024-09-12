Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı

Meksika'da, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformu onaylandı. Düzenleme oylanırken yüzlerce göstericin senato binasına girdi. Daha önce hakimler, reforma tepki olarak süresiz grev başlatmıştı.

Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı - 1

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından önerilen yargı reformu kabul edildi.

Hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören reform, yüzlerce göstericinin güvenlik güçlerini aşıp senato binasına girmesine rağmen onaylandı.

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Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı - 2

Yargı reformu, senatoda 41'e karşı 86 oyla kabul edildi.

Mevcut yargı sisteminde yapılan bu büyük değişikliğin yasalaşması için ülkedeki 32 eyaletin en az 17'si tarafından onaylanması gerekiyor.

Reform, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı - 3

Meksika'da hakimler, 22 Ağustos'ta, Obrador'un önerdiği yargı reformuna tepki olarak süresiz grev başlatmıştı.

Bu nedenle ülke genelindeki mahkemelerin "acil" davalar dışında 21 Ağustos itibarıyla süresiz olarak askıya alındığı açıklanmıştı.

Hakimlerin grevinin, reform iptal edilene kadar veya Kongre ortak bir karar için yargıyla iletişim kurana kadar süreceği bildirilmişti.

Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı - 4

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler, yeni düzenlemenin, mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağını öne sürüyor.

Meksika'da yargı reformu kabul edildi: Protestocular senatoyu bastı - 5
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