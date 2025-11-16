Meksika'da "Z kuşağı" isyanı

16.11.2025 04:33

AA

Meksika'da kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran gençler, hükümetin güvenlik politikasına karşı sokağa çıktı. Çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, hükümetin güvenlik politikasına karşı çıkan binlerce gösterici Bağımsızlık Anıtı'nda toplanarak Ulusal Saray'a yürüdü.

Öğrenciler, çiftçiler, muhalefet partilerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı protestoda, ülkede yıllardır süren şiddet ve organize suç kaynaklı güvensizlik eleştirildi. Eylemciler, hükümet değişikliklerine rağmen güvenlik sorunlarının çözülmediğine dikkat çekerek, şiddet kurbanlarının "unutulmaması" çağrısında bulundu.

Polis, Ulusal Saray önündeki bariyerlere taş ve çekiçlerle saldıran gruba, göz yaşartıcı ve yangın söndürücü gazlarla müdahale etti.

Olaylarda 20 kişi yaralanırken, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Göstericiler ayrıca, Michoacan eyaletindeki Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun 1 Kasım 2025’te "Işık Festivali" sırasında silahlı saldırıda öldürülmesini de protesto etti.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise "Z Kuşağı" protestolarının arkasında muhalefetin olduğunu savundu ve hareketi siyasi amaç taşıyan bir oluşum olarak tanımladı.

Şiddetle mücadelede ilerleme sağladıklarını söyleyen Sheinbaum, protestoların manipüle edildiğini öne sürdü.

