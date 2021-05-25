Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor

ntv.com.tr - Reuters 25.05.2021 - 09:58
Kuzey Amerika’da yer alan Meksika'daki öğretmenler ve ebeveynler, kitap raflarındaki tozu silip kirli zeminleri temizlerken, 7 Haziran'da ülke çapında yeniden açılmadan önce zarar gören okulları onarmaya çalışıyor.
Meksika, corona virüs salgınının ülke çapında ilk kapatmayı tetiklemesinin ardından öğrenciler ve öğretmenlerin okulları terk ettikleri Mart 2020'den bu yana devlet okullarını kapalı tutuyor. Sendika yetkililerine göre, o zamandan beri Meksika okullarının yüzde 40 ila yüzde 50'si vandalizm veya hırsızlık bildirdi.
Ulusal Eğitim İşçileri Sendikası (SNTE) genel sekreteri Alfonso Cepeda Salas geçen hafta birçok okuldaki elektrik hatlarının, bilgisayarların, ekranların ve hatta tuvalet kapılarının çalındığını söyledi.
Başkent Mexico City'deki bir okulu temizleyen birkaç anneden biri olan Rosa Miron, "Çocukların sınıfa dönmesi için her şeyin temiz olması gerekiyor. Bu yüzden okula yardım etmeye geldik" ifadelerini kullandı.
Okuldaki öğrencilerden birinin babası olan Eduardo Aviles ise "Okulların açılmasının riskli olduğunu düşünüyorum. Ancak çocuklar geri dönmezse ne olacağını bilmiyorum" dedi.
Diğer taraftan Meksika, hükümet verilerine göre şu anda salgından kaynaklanan yeni corona virüs ölümlerinde en düşük günlük artışı kaydetti.