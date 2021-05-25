Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor

Meksika, 20 Mart’tan bu yana kapalı olan okulları 7 Haziran’da ülke genelinde açmaya hazırlanıyor. Ancak, bu süre içinde okulların yüzde 40’ı ile yüzde 50’sinin yağmalandığı, bilgisayarlardan ekranlara, tuvalet kapılarından elektrik kablolarına kadar birçok şeyin çalındığı ifade edildi. Öğretmenler ve veliler ise çaresizce hasar gören okullarını onarmaya çalışıyor.

ntv.com.tr - Reuters 25.05.2021 - 09:58

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 1

7 HAZİRAN'DA ÜLKE GENELİNDEKİ TÜM OKULLAR AÇILACAK

Kuzey Amerika’da yer alan Meksika'daki öğretmenler ve ebeveynler, kitap raflarındaki tozu silip kirli zeminleri temizlerken, 7 Haziran'da ülke çapında yeniden açılmadan önce zarar gören okulları onarmaya çalışıyor. 

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 2

OKULLARIN YARISI VANDALİZME UĞRADI

Meksika, corona virüs salgınının ülke çapında ilk kapatmayı tetiklemesinin ardından öğrenciler ve öğretmenlerin okulları terk ettikleri Mart 2020'den bu yana devlet okullarını kapalı tutuyor. Sendika yetkililerine göre, o zamandan beri Meksika okullarının yüzde 40 ila yüzde 50'si vandalizm veya hırsızlık bildirdi.

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 3

TUVALET KAPILARINA KADAR ÇALINDI

Ulusal Eğitim İşçileri Sendikası (SNTE) genel sekreteri Alfonso Cepeda Salas geçen hafta birçok okuldaki  elektrik hatlarının, bilgisayarların, ekranların ve hatta tuvalet kapılarının çalındığını söyledi.

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 4

Başkent Mexico City'deki bir okulu temizleyen birkaç anneden biri olan Rosa Miron, "Çocukların sınıfa dönmesi için her şeyin temiz olması gerekiyor. Bu yüzden okula yardım etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 5

Okuldaki öğrencilerden birinin babası olan Eduardo Aviles ise "Okulların açılmasının riskli olduğunu düşünüyorum. Ancak çocuklar geri dönmezse ne olacağını bilmiyorum" dedi.

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 6

GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜM SAYILARI DÜŞTÜ

Diğer taraftan Meksika, hükümet verilerine göre şu anda salgından kaynaklanan yeni corona virüs ölümlerinde en düşük günlük artışı kaydetti. 

Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 7
24 Mayısta ülkede Covid-19 kaynaklı 50 ölüm ile bin 274 yeni vaka bildirildi. Bu rakamlar Ocak ayında meydana gelen günlük ortalama 20 bin vaka bin 300 ölüme göre oldukça düşük.
Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 8
Bununla birlikte, 127,6 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yüzde 9,2’si tamamen aşılandı.
Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 9
Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 10
Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 11
Meksika’daki okullarda bilgisayarlardan tuvalet kapılarına kadar her şey çalındı: Veliler zorlu açılışa hazırlık yapıyor - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER