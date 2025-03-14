Meksika’da korkunç keşif: Yer altında insan fırınları bulundu

ÜÇ YER ALTI FIRINI KAZDILAR

İsimsiz ihbarların ardından Jalisco eyaletinde kayıpları arayan grubun başkanı Indira Navarro ve onlarca kurban yakını, 5 Mart'ta La Estanzuela'nın dışındaki terk edilmiş bir çiftliğe giderek etrafı araştırmaya başladı.

Üç yeraltı fırını kazdılar ve burada yüzlerce yanmış kemik parçası buldular. Bu kemiklerin kafatasları, parmaklar ve dişlere ait olduğu belirtildi. Burası Meksikalıların “imha kampı” dedikleri bir yer.

Ancak Meksikalıları hayrete düşüren görüntü ayakkabılardı. WP’nin aktardığına göre burada yığınla ayakkabı vardı. Sayının 200'den fazla olduğu belirtildi.

Meksika Yüksek Mahkemesi'nin eski başyargıcı Jose Ramon Cossio, “Elbette bu durum hemen Auschwitz'deki koşulları çağrıştırıyor” dedi.