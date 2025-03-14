Meksika’da korkunç keşif: Yer altında insan fırınları bulundu
Meksika’nın Guadalajara kenti yakınlarında tüyler ürperten bir “imha kampı” ortaya çıkarıldı. Yer altı fırınlarının bulunduğu bölgede yüzlerce yanmış kemik parçasına ulaşıldı Kampın Meksikalı kartellere ait olduğu biliniyor.
Sivil bir arama grubu, Meksika’nın Guadalajara kenti yakınlarında tüyler ürperten bir yer buldu. Yetkililerin aylar önce bölgeye baskın düzenlemesine rağmen mezarları ortaya çıkarmaması büyük tepkiye yol açtı.
Amerikan Washington Post gazetesine göre ihbarlar aylardır bir Facebook sayfasında yayınlanıyordu. Mesajlarda, Guadalajara'nın dışında bir köyde gizlenmiş bir toplu mezar olduğu belirtiliyordu.
Meksika yıllardır kayıplar kriziyle boğuşuyor ve 110 bin fazla kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Kayıp yakınları cesetlerle dolu yüzlerce mezarı ortaya çıkardı.Yeni bulunan yerin de bir başka mezarlık olduğu düşünülüyor.