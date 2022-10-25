Meksika'yı 'Roslyn' vurdu

Roslyn Kasırgası'nın etkili olduğu Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletinde en az 3 kişi yaşamını yitirdi. Kasırganın vurduğu kentlerde iletişim sıkıntısı yaşanması sebebiyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği belirtildi.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 1

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletini vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 2

Meksika basınında çıkan habere göre, yetkililer, tropikal fırtınaya dönüşen Roslyn Kasırgası'nın Durango eyaletinin 115 kilometre doğusuna doğru ilerlediğini bildirerek, bölgede şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 3

Kasırga nedeniyle şimdiye kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgede eğitime 3 gün ara verildiği kaydedildi.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 4

Roslyn Kasırgası'ndan en çok etkilenen bölgelerin Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas ve Nuevo Leon eyaletleri olduğu ve bu bölgelerde ciddi maddi hasarın yaşandığı belirtildi.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 5

Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kentlerde, iletişim sıkıntısının yaşanması sebebiyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 6

Meksika'da her yıl kasırganın yol açtığı sel ve toprak kaymaları, onlarca kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra büyük hasarlara neden oluyor.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 7

Ülkede, en son 12 Ekim'de Julia Kasırgası etkili olmuş, Guerrero eyaletine ulaşan kasırga sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 8
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 9
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 10
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 11
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 12
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 13
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 14
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 15
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 16
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 17
Meksika'yı 'Roslyn' vurdu - 18

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER