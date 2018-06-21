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Melania Trump, ABD-Meksika sınırındaki sığınma merkezlerini ziyaret etti

Reuters, AFP, İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, ABD-Teksas sınırında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan ailelerin çocuklarının bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti.

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    ABD Başkanı Donald Trump’ın “sıfır tolerans” politikasını eleştiren göçmen çocukların ailelerinden ayrılmamasını savunan Melania Trump, ABD-Teksas sınırında göçmen çocukların bulunduğu sığınma merkezlerini ziyaret etti.
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    Yaklaşık 2 bin 300 göçmen çocuğun bulunduğu iki tesisi gezen First Lady, yetkililerle görüşerek bilgi aldı.
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    ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında Meksika’dan ülkeye yasa dışı şekilde geçen göçmenlerin çocukları ile ayrı merkezlerde tutulmasına karar verilmişti.
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    ABD Başkanı, dün tepkilerin ardından politikasında değişikliğe giderek göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
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    Melania Trump da ülkeye yasa dışı giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan "sıfır hoşgörü" politikası ile ilgili tepkisini göstermiş "kalbiyle de yönetilen bir ülke olmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.
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