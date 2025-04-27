Melania Trump dublör mü kullanıyor? Sosyal medya çalkalandı
88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in cenaze törenine, siyaset dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Merasime katılım gösterenler arasında Donald Trump'ın eşi Melania Trump da vardı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ın görüntüsünde tuhaf detaylar olduğunu öne sürerek, 55 yaşındaki kadının dublör kullandığını iddia etti.
Roma'daki törende Donald Trump ve eşi Melania Trump, dünya liderleriyle birlikte ilk sırada yer aldılar. Melania Trump, Papa'ya saygılarını sunarken siyah bir blazer elbise tercih etti. Başını ise siyah bir tül ile örttü.