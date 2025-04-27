Melania Trump dublör mü kullanıyor? Sosyal medya çalkalandı

Ancak sosyal medya kullanıcılarına göre, Melania Trump'ın görüntüsünde bazı tutarsızlıklar vardı. Yorumlarda ''Bu kadın Melania değil. Sadece gözlerine bakın'' ve ''Melania'nın bir dublorü var. Trump ile mutlu bir evliliği varmış gibi yapması gerektiğinde sahneye o çıkıyor'' gibi ifadeler yer aldı.