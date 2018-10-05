Melania Trump safari turunda
Reuters, AP
Afrika turunu sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Kenya’daki Nairobi Ulusal Parkı’nı ziyaret etti.
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Melania Trump, burada yavru filleri sütle besledi. Trump, bir yavru fili sevmeye çalışırken az kalsın yere düşüyordu.
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Trump, daha sonra ulusal parkta kısa bir safariye çıktı. Zebra, zürafa, su aygırı ve gergedanların fotoğraflarını çekti.
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First lady, ulusal park ziyareti sırasında Kenya'da filler ve gergedanların korunması hakkında bilgi aldı.
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Melania Trump, Kenya'da bir yetimhaneyi de gezdi. Çocukların dans gösterilerini izledi.
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Bebeklerle yakından ilgilenen Trump, yetimhanedeki çocuklara kitap okudu.
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Melania Trump'ın Kenya'dan önceki durakları Gana ve Malavi'ydi. First lady, Afrika gezisini Mısır'la tamamlayacak.
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Melania Trump, eşi olmadan çok ülkeli ilk yurtdışı turunu gerçekleştiriyor.
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