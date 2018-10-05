NTV

Melania Trump safari turunda

Reuters, AP

Afrika turunu sürdüren ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Kenya’daki Nairobi Ulusal Parkı’nı ziyaret etti.

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    Melania Trump, burada yavru filleri sütle besledi. Trump, bir yavru fili sevmeye çalışırken az kalsın yere düşüyordu.

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    Trump, daha sonra ulusal parkta kısa bir safariye çıktı. Zebra, zürafa, su aygırı ve gergedanların fotoğraflarını çekti.

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    First lady, ulusal park ziyareti sırasında Kenya'da filler ve gergedanların korunması hakkında bilgi aldı.

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    Melania Trump, Kenya'da bir yetimhaneyi de gezdi. Çocukların dans gösterilerini izledi.

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    Bebeklerle yakından ilgilenen Trump, yetimhanedeki çocuklara kitap okudu.

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    Melania Trump'ın Kenya'dan önceki durakları Gana ve Malavi'ydi. First lady, Afrika gezisini Mısır'la tamamlayacak.

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    Melania Trump, eşi olmadan çok ülkeli ilk yurtdışı turunu gerçekleştiriyor.

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