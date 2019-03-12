Melania Trump'ın dublörü mü var?
ntv.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'In Alabama ziyaretleri, sosyal medyada dublör tartışmasına yol açtı.
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ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, geçtiğimiz hafta sonu Alabama'daydı.
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İkilinin kasırganın vurduğu ve 23 kişinin hayatını kaybettiği eyalete yaptığı ziyaret, sosyal medyada dublör tartışması başlattı.
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First Lady'nin çekilen fotoğraflarını inceleyen pek çok sosyal medya kullanıcısı, 'Bu Melania Trump'ın dublörü' iddiasında bulundu.
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#FakeMelania etiketi altında toplanan tweet'lerde, Melania Trump'ın Alabama'da çekilen fotoğrafları eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.
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5Saç rengi, boy-kilo, burun yapısı ve tavırda önemli farklılıklar olduğu iddia edildi.
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6İddiaya bir dayanak da, 'dublörün' First Lady gibi yüksek topuklu ayakkabı giymemesi.