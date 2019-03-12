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Melania Trump'ın dublörü mü var?

ntv.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'In Alabama ziyaretleri, sosyal medyada dublör tartışmasına yol açtı.

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    ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, geçtiğimiz hafta sonu Alabama'daydı. 

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    İkilinin kasırganın vurduğu ve 23 kişinin hayatını kaybettiği eyalete yaptığı ziyaret, sosyal medyada dublör tartışması başlattı. 

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    First Lady'nin çekilen fotoğraflarını inceleyen pek çok sosyal medya kullanıcısı, 'Bu Melania Trump'ın dublörü' iddiasında bulundu. 

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    #FakeMelania etiketi altında toplanan tweet'lerde, Melania Trump'ın Alabama'da çekilen fotoğrafları eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı. 

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    Saç rengi, boy-kilo, burun yapısı ve tavırda önemli farklılıklar olduğu iddia edildi.
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    İddiaya bir dayanak da, 'dublörün' First Lady gibi yüksek topuklu ayakkabı giymemesi.
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