Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı"

Melania Trump'ın, eşi Donald Trump’ın yemin törenindeki tarzı tartışmalara yol açtı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Melania’nın seçtiği kıyafetleri ve gündem yaratan şapkasını yorumladı. Melania'nın tarzını yaratan tasarımcılar, giysilerinin ve olay yaratan şapkasının hikayesini anlattı.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 1

Melania Trump'ın, kocasının 2017'deki ilk yemin töreni için giydiği pudra mavisi, soluk takım elbise, John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy ile karşılaştırmalara neden olmuştu.

1960'lara özgü bir şekilde gevşekçe toplanmış saçları, moda aracılığıyla siyasi idealizmin altın çağını çağrıştırırken gülümseyen bir yüzü çerçeveliyordu.

Donald Trump'ın ikinci dönemi için dün düzenlenen yemin töreninde daha kasvetli bir havayı tercih eden Melania, birçok moda izleyicisini şaşırtacak şekilde, New York'ta niş ama ucuzluktan uzak Amerikalı tasarımcı Adam Lippes tarafından elde dikilen özel bir lacivert ipek yün ceket elbise giydi.

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Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 2

"BELKİ DE EN İYİ SEÇİM"

Melania'nın bir başka Amerikalı tasarımcı Eric Javits'in elinden çıkma kayık yeleği ise çarpıcı takımı tamamladı.

1993'te Hillary Clinton'dan bu yana hiçbir First Lady açılış günü şapkası tercih etmemişti; bu şapka Melania'nın kıyafetine sadece teatral bir dokunuş katmakla kalmadı, aynı zamanda gözlerini neredeyse tamamen gizledi.

Daily Mail’e göre güneş gözlüklerine olan düşkünlüğüyle bilinen bir kadın için, tüm dünyanın kendisini izleyeceği bir günde belki de en iyi seçim buydu.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 3

"AMERİKA'NIN EN İYİ ZANAATKARLARININ ÜRÜNÜ"

İlk bakışta 54 yaşındaki Melania, açılış töreninde First Lady'lerden beklenen geleneklere saygı göstermiş gibi görünüyor.

Melania, tercih ettiği Avrupa markalarından kaçındı ve nispeten tanınmayan markaları bu başkanlık himayesi sayesinde satışlarında ani bir artış yakalayabilecek iki tasarımcıya ışık tuttu.

Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada Lippes, New York'taki atölyesinde “Amerikan demokrasisinin güzelliğini temsil eden” bir gelenek için Melania'yı giydirmenin bir “onur” olduğunu ve kıyafetinin Amerika'nın en iyi zanaatkarlarının ürünü olduğunu söyledi.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 4

"BAŞKA HİÇBİR EL DOKUNMADI"

Javits de kendi elleriyle yaptığı (şapkanın üzerindeki el dikişlerinin sadece yüzde 8'i makinede dikildi) bu eserden gururla bahsetti.

“First Lady teslim almadan önce şapkaya başka hiçbir el dokunmadı” dedi.

Daily Mail’e göre “Made in America” takımına övgüler yağdı ve moda yorumcuları yeni First Lady'nin kendisini giydirmeye istekli Amerikalı tasarımcılar bulabilmesine şaşırarak toplu bir nefes aldı. Donald Trump, siyasi kariyerine başladığından beri birçok marka Melania ile çalışmayı reddetmişti.

Yine de Melania'nın bugünkü kıyafeti, en iyi yaptığı şeyi hatırlattı: Diğer First Lady'lerden farklı ve onlardan ayrı giyinmek.

Pazartesi günü Washington'daki St John's Episcopal Kilisesi'ndeki sabah ayini için siyah cipinden inen Melania ve Donald, ilk başta neredeyse ayırt edilemez figürler gibi görünüyordu.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 5

PALTOSU VE MASKÜLEN ÇİZGİSİ

İkisinin de üzerinde uzun koyu renk paltolar vardı; yeni First Lady kalabalığın arasından sıyrılmak için parlak, canlı bir renk benimseme geleneğini terk etmişti.

Melania bunun yerine Avrupa haute-couture modası ile tek renkli sadeliği tercih etti.

Bunun yanı sıra şapkası ve neredeyse maskülen çizgisi, öne çıkmasını sağladı.

Paltosunun her iki yanındaki iki yama cebinin eğimli şıklığı, son yıllarda Melania'nın ana dayanak noktası haline gelen Avrupa'ya özgü özel giyimin bir başka özelliğiydi.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 6

Görünümü (kesinlikle Amerikalılar için) alışılmadık bir şapka seçimiyle tam anlamıyla tamamlayarak, 2019'da Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı; o zaman çok benzer bir stil giymişti.

Aynı zamanda, böylesine önemli bir olayda nadiren gösterişli bir takı olmadan görünen İngiliz kraliyet kadınlarının törensel kıyafetlerini de yansıttı.

Yine de endisini eleştirenleri bir kez daha şaşırttı.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 7

Melania, Amerikan olduğu kesin olan ama aynı zamanda Avrupa siluetlerine çarpıcı bir şekilde benzeyen bir tasarımı tercih ederek, sadece bağımsız bir ruha sahip olduğunu değil, aynı zamanda Jackie Kennedy'nin ustalaştığı bir oyun kitabının tarihsel farkındalığını da göstermiştir.

Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı" - 8
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