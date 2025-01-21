Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı"

"BAŞKA HİÇBİR EL DOKUNMADI"

Javits de kendi elleriyle yaptığı (şapkanın üzerindeki el dikişlerinin sadece yüzde 8'i makinede dikildi) bu eserden gururla bahsetti.

“First Lady teslim almadan önce şapkaya başka hiçbir el dokunmadı” dedi.

Daily Mail’e göre “Made in America” takımına övgüler yağdı ve moda yorumcuları yeni First Lady'nin kendisini giydirmeye istekli Amerikalı tasarımcılar bulabilmesine şaşırarak toplu bir nefes aldı. Donald Trump, siyasi kariyerine başladığından beri birçok marka Melania ile çalışmayı reddetmişti.

Yine de Melania'nın bugünkü kıyafeti, en iyi yaptığı şeyi hatırlattı: Diğer First Lady'lerden farklı ve onlardan ayrı giyinmek.

Pazartesi günü Washington'daki St John's Episcopal Kilisesi'ndeki sabah ayini için siyah cipinden inen Melania ve Donald, ilk başta neredeyse ayırt edilemez figürler gibi görünüyordu.