Melania Trump'ın şapkasının sırrı: "Başka hiçbir el dokunmadı"
Melania Trump'ın, eşi Donald Trump’ın yemin törenindeki tarzı tartışmalara yol açtı. İngiliz Daily Mail gazetesi, Melania’nın seçtiği kıyafetleri ve gündem yaratan şapkasını yorumladı. Melania'nın tarzını yaratan tasarımcılar, giysilerinin ve olay yaratan şapkasının hikayesini anlattı.
Melania Trump'ın, kocasının 2017'deki ilk yemin töreni için giydiği pudra mavisi, soluk takım elbise, John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy ile karşılaştırmalara neden olmuştu.
1960'lara özgü bir şekilde gevşekçe toplanmış saçları, moda aracılığıyla siyasi idealizmin altın çağını çağrıştırırken gülümseyen bir yüzü çerçeveliyordu.
Donald Trump'ın ikinci dönemi için dün düzenlenen yemin töreninde daha kasvetli bir havayı tercih eden Melania, birçok moda izleyicisini şaşırtacak şekilde, New York'ta niş ama ucuzluktan uzak Amerikalı tasarımcı Adam Lippes tarafından elde dikilen özel bir lacivert ipek yün ceket elbise giydi.