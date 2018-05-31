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Melania Trump'tan "içiniz rahat olsun" mesajı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi first lady Melania Trump 20 gündür ortaklıkta görünmüyordu. Melania Trump "her şey"in yolunda olduğunu Twitter'dan duyurdu. Bayan Trump, "İçiniz rahat olsun, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim" mesajını paylaştı.

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    ABD'nin First Lady'si Melania Trump yaklaşık üç haftadır kamuoyu önüne çıkmıyordu. Bayan Trump hakkındaki söylentilere Twitter mesajıyla yanıt verdi.
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    First Lady Melania Trump mesajina, "Medyanın sürekli benim nerede olduğumla ve nasıl olduğumla ilgili spekülasyonlar yaptığını görüyorum" sözleriyle başladı.
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    "İçiniz rahat olsun burada, Beyaz Saray'da ailemle birlikteyim. Harika hissediyorum, çacuklar ve Amerikan halki için çok çalışıyorum" yazdı.
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    First Lady ay başında böbreklerindeki bir sorun nedeniyle hastaneye yatmıştı.
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    10 Mayıs'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Hakkında sosyal medyada çok sayıda söylenti dolaştı.
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    Sağlık durumunun iyi olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı.
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