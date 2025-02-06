Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi

Southampton Üniversitesi'nde okuyan 25 yaşındaki Becca Heritage, gece saatlerinde kusmaya başlayınca, arkadaşları tarafından apar topar acil servise taşındı. Hastaneye vardığında durumu daha da kötüleşen Becca Heritage, doktorlar tarafından suni komaya sokuldu. 6 hafta boyunca yoğun bakımda kalan genç kız, uyandığında bacaklarının ve el parmaklarının kesildiğini öğrendi.

Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 1

Becca Heritage, hastalığın ilk anlarını "Ateşim yükseldi, terledim ve yönümü kaybettim. Tuvalete gitmek için kalktığımı hatırlıyorum, daha sonra bayılmışım'' sözleriyle anlattı.

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Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 2

Doktorların vantilatörler ve buz torbalarıyla soğutmaya çalıştığı genç kızda birkaç saat sonra sepsis gelişti.

Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 3

Suni komaya sokulduktan sonra, haftalarca doktor gözetiminde tutulan genç kıza çeşitli taramalar yapıldı. Bulgular, menenjitin beyin şişmesine yol açtığını gösteriyordu.

Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 4

İlerleyen günlerde bacakları ve el parmakları kesilen talihsiz genç kıza protez bacak takıldı. El nakli için 12 saatlik bir operasyon geçiren Heritage'in kemikleri, tendonları, sinirleri, damarları ve kasları büyük bir titizlikle yeniden birbirine bağlandı.

Her şeye rağmen hayatta olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Becca Heritage, eğitim hayatına da kaldığı yerden devam ediyor.

Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 5

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, nadiren görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen ve hatta ölüme sebep olabilen bir hastalıktır. Menenjit, beyin ve omuriliği koruyan zarların iltihaplanmasına yol açan bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelir. Menenjite, genellikle bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar neden olur. 

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyebilir ve bazı durumlarda vücutta ciddi bir kan enfeksiyonu olan sepsise yol açabilir. Hastalığın belirtileri bazen grip belirtilerine benzer olabilir ancak hızla ilerleyebilir ve ölümcül olabilir. 

Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi - 6

MENENJİT BELİRTİLERİ

Menenjit belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar ve şunları içerebilir:

  • Kusma
  • Yüksek ateş
  • Halsizlik
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Boyun sertleşmesi
  • Işığa karşı hassasiyet
  • Uyuşukluk ya da tepkisizlik
  • Nöbetler

Eğer sizde veya çocuğunuzda menenjit olabileceğinden şüpheleniyorsanız, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanızda fayda vardır.

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