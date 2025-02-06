Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi

MENENJİT NEDİR?

Menenjit, nadiren görülen ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen ve hatta ölüme sebep olabilen bir hastalıktır. Menenjit, beyin ve omuriliği koruyan zarların iltihaplanmasına yol açan bir enfeksiyon nedeniyle meydana gelir. Menenjite, genellikle bakteriyel ya da viral enfeksiyonlar neden olur.

Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyebilir ve bazı durumlarda vücutta ciddi bir kan enfeksiyonu olan sepsise yol açabilir. Hastalığın belirtileri bazen grip belirtilerine benzer olabilir ancak hızla ilerleyebilir ve ölümcül olabilir.