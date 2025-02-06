Menenjit geçiren 25 yaşındaki genç kadının bacakları kesildi: İşte korkunç hastalığın ilk belirtisi
Southampton Üniversitesi'nde okuyan 25 yaşındaki Becca Heritage, gece saatlerinde kusmaya başlayınca, arkadaşları tarafından apar topar acil servise taşındı. Hastaneye vardığında durumu daha da kötüleşen Becca Heritage, doktorlar tarafından suni komaya sokuldu. 6 hafta boyunca yoğun bakımda kalan genç kız, uyandığında bacaklarının ve el parmaklarının kesildiğini öğrendi.
Becca Heritage, hastalığın ilk anlarını "Ateşim yükseldi, terledim ve yönümü kaybettim. Tuvalete gitmek için kalktığımı hatırlıyorum, daha sonra bayılmışım'' sözleriyle anlattı.