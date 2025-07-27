Menopoz belirtisi sanıyordu: Meğer beyninde tümör varmış

Teşhis sonrası büyük bir şok yaşayan Tate, şimdi hem tedavisine devam ediyor hem de beyin tümörü araştırmaları için bağış topluyor.



Tate’in hikâyesi 2018 yılında çocuk bakıcılığı yaptığı dönemde bir çocuğun adını unutmasıyla başladı. Durumu hormonal değişimlere bağlayan Tate, rutin bir doktor görüşmesinde şikayetini dile getirdi. Ancak hekimi, durumu ciddiye alarak hemen muayeneye gelmesini istedi.