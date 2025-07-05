Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir

AZ BİLİNEN BELİRTİ

Alzheimer Scotland’a göre, merdiven kullanırken yaşanan belirli hareket bozuklukları demansın önemli bir uyarı işareti olabilir. Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalığın etkileri, beynin hangi bölgelerinin ne kadar zarar gördüğüne bağlı olarak değişir. Bu nedenle demans hastaları, merdiven çıkarken ayaklarını tam olarak kaldıramama, sendeleme ya da düşme gibi sorunlar yaşayabilir. Kişinin yürürken ayaklarını kaldırmak yerine sürümeye başladığını fark edebilirsiniz."