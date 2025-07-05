Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir
Demansın en sık rastlanan erken belirtisi hafıza kaybı olarak bilinse de, uzmanlar daha az bilinen bazı işaretlerin varlığına da dikkat çekiyor.
Dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı tahmin ediliyor. Beyindeki ilerleyici bozulmayla ilişkilendirilen demans, bir hastalık değil, çeşitli belirtileri içeren bir sendrom olarak tanımlanıyor.
Genellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde görülen bu durum, hafıza kaybı ya da kişilik değişikliklerinin yanı sıra, fiziksel hareket kabiliyetini de etkileyebiliyor.