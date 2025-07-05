Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir

Demansın en sık rastlanan erken belirtisi hafıza kaybı olarak bilinse de, uzmanlar daha az bilinen bazı işaretlerin varlığına da dikkat çekiyor.

Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 1

Dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı tahmin ediliyor. Beyindeki ilerleyici bozulmayla ilişkilendirilen demans, bir hastalık değil, çeşitli belirtileri içeren bir sendrom olarak tanımlanıyor.

Genellikle 65 yaş ve üzeri bireylerde görülen bu durum, hafıza kaybı ya da kişilik değişikliklerinin yanı sıra, fiziksel hareket kabiliyetini de etkileyebiliyor.

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Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 2

AZ BİLİNEN BELİRTİ

Alzheimer Scotland’a göre, merdiven kullanırken yaşanan belirli hareket bozuklukları demansın önemli bir uyarı işareti olabilir. Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalığın etkileri, beynin hangi bölgelerinin ne kadar zarar gördüğüne bağlı olarak değişir. Bu nedenle demans hastaları, merdiven çıkarken ayaklarını tam olarak kaldıramama, sendeleme ya da düşme gibi sorunlar yaşayabilir. Kişinin yürürken ayaklarını kaldırmak yerine sürümeye başladığını fark edebilirsiniz."

Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 3

Eğer siz ya da yakın çevrenizden biri merdiven kullanmakta zorlanıyorsa ve bu durumun demansla bağlantılı olma ihtimali yüksekse, bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda var.

Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 4

NE YAPILMALI?

Uzmanlara göre, haftada iki kez güç ve denge egzersizleri yapmak, düşme riskinizi azaltabilir. Bu egzersizler oturma, kalkma ve yürüme gibi hareketleri içerebilir.

Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 5

NHS, demansın diğer belirtileri arasında karar verme ve planlama güçlüğü, zaman ve mekân kavramında karışıklık, konuşma ya da kelime bulmada zorluk gibi semptomların da yer alabileceğini ifade ediyor.

Merdiven çıkma şekliniz, demans riskiniz hakkında ipucu verebilir - 6
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