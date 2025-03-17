"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi?
Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangınında 59 kişi öldü. İçişleri Bakanı Toşkovski, kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve içerideki kişi sayısının olması gerekenin en az iki katına çıktığını belirterek, “Rüşvet ve yolsuzluğa dair şüphelerimiz var” dedi. 15 kişinin tutuklandığı olayda, mekandan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.
Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangını sonrası halk, sorumlulardan hesap sormaya başladı.
Ülkenin doğusundaki Kocani kasabasında bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne neden oldu. 155 kişi de yanık, duman soluma ve binanın tek çıkışına doğru panik içinde kaçarken ezilme gibi nedenlerle yaralandı.
Ölenler arasında 16 yaşından küçükler de vardı. Ülkede yedi günlük yas ilan edildi.