"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi?

Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangını sonrası halk, sorumlulardan hesap sormaya başladı.

Ülkenin doğusundaki Kocani kasabasında bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne neden oldu. 155 kişi de yanık, duman soluma ve binanın tek çıkışına doğru panik içinde kaçarken ezilme gibi nedenlerle yaralandı.

Ölenler arasında 16 yaşından küçükler de vardı. Ülkede yedi günlük yas ilan edildi.