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"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi?

Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangınında 59 kişi öldü. İçişleri Bakanı Toşkovski, kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve içerideki kişi sayısının olması gerekenin en az iki katına çıktığını belirterek, “Rüşvet ve yolsuzluğa dair şüphelerimiz var” dedi. 15 kişinin tutuklandığı olayda, mekandan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı.

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 1

Kuzey Makedonya'nın yakın geçmişte yaşadığı en ölümcül trajedi olan gece kulübü yangını sonrası halk, sorumlulardan hesap sormaya başladı.

Ülkenin doğusundaki Kocani kasabasında bulunan bir gece kulübünde çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne neden oldu. 155 kişi de yanık, duman soluma ve binanın tek çıkışına doğru panik içinde kaçarken ezilme gibi nedenlerle yaralandı.

Ölenler arasında 16 yaşından küçükler de vardı. Ülkede yedi günlük yas ilan edildi.

DÜNYA HABERLERİ

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 2

CUMHURBAŞKANI: SORUMLULAR CEZADAN KAÇMAMALI

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında “Hepimiz şoktayız ve ben de şoktayım; bir anne olarak, bir insan olarak, bir cumhurbaşkanı olarak” dedi.

Cumhurbaşkanı şunları ekledi: " Sorumlu hiç kimse hukuktan, adaletten ve cezadan kaçmamalı. Artık kimsenin masum insanların hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyelim."

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 3

RUHSATSIZ MEKANDA KAPASİTE İKİ KATINDAYDI

İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, yapılan ön incelemede kulübün ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine 15 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.

Bakan, kulübün içindeki kişi sayısının 250 olan resmi kapasitesinin en az iki katı olduğunu belirterek, “Bu olayda rüşvet ve yolsuzluk olduğuna dair şüphelerimiz var” dedi.

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 4

"KIZ KARDEŞİM KURTULAMADI"

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, videolarda sahnedeki havaifişeklerin kulübün tavanına temas ettiği ve grup çalarken alev aldığı görülüyor.

Associated Press'e konuşan 19 yaşındaki Marija Taseva, “Hatta banyodan çıkmaya çalıştık ama (pencerelerde) parmaklıklarla karşılaştık. Bir şekilde dışarı çıkmayı başardım. Merdivenlerden düştüm ve üzerimden geçtiler, beni ezdiler. Zar zor hayatta kaldım ve zor nefes alıyordum” ifadelerini kullandı.


Taseva, "Kız kardeşim öldü. Ben kurtuldum ama o kurtulamadı" dedi.

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 5

DENETİMLER BAŞLIYOR

2 milyonluk ülkeyi sarsan yangın, dünya çapında meydana gelen ölümcül gece kulübü yangınlarının sonuncusu oldu.

Yetkililer, tıka basa dolu olan ve kapasitesi iki katına çıkan gece kulübüyle ilgili rüşvet iddialarını araştırdıklarını açıkladı.

Kuzey Makedonya hükümeti de bugünden itibaren ülke genelindeki tüm gece kulüpleri ve kabarelerde üç günlük kapsamlı bir denetim yapılmasını emretti.

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 6

“150 AİLE HARAP OLDU”

Yangında 21 yaşındaki oğlu Tomce'nin hayatını kaybettiği haberini alan Dragi Stojanov, hastane önünde Associated Press haber ajansına yaptığı açıklama şunları söyledi: "O benim tek çocuğumdu. Artık hayatıma ihtiyacım yok. 150 aile harap oldu. Çocuklar tanınmayacak şekilde yanmış. Kulübün içinde sadece cesetler var. Ve (organize suçların) patronları, ceplerine para koyuyorlar."

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 7

20'SİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık Bakanı Arben Taravari dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiğini ve ölü sayısının daha da artabileceğini, yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

"Merdivenden beni ezerek geçtiler": Kuzey Makedonya’daki gece kulübü faciasının sebebi rüşvet mi? - 8
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