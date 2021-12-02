Merkel'e şarkılı veda

Haberler - NTV Haber 02.12.2021 - 22:49
Pandemi nedeniyle davetli sayısının 200’le sınırlandırıldığı törenin adresi, Berlin'deki Savunma Bakanlığı'nın bahçesiydi. 67 yaşındaki Merkel'in başbakanlığa vedası nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören yapıldı.
Törende askeri bando, meşaleler altında Şansölye'nin seçtiği üç şarkıyı çaldı. Merkel'in seçtiği parçalar arasında,, Alman Punk efsanesi Nina Hagen'in bir şarkısı da bulunuyor.
Merkel'in kendisi gibi Doğu Almanya kökenli olan Hagen'in şarkısını seçmesi, kendi gençliğine bir selamlama olarak yorumlandı.