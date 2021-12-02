Merkel'e şarkılı veda

Almanya’da bir dönem resmen sona eriyor. Başbakanlık koltuğunu devretmeye hazırlanan Angela Merkel'e veda için askeri tören düzenlendi.

Haberler - NTV Haber 02.12.2021 - 22:49

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Pandemi nedeniyle davetli sayısının 200’le sınırlandırıldığı törenin adresi, Berlin'deki Savunma Bakanlığı'nın bahçesiydi. 67 yaşındaki Merkel'in başbakanlığa vedası nedeniyle Alman ordusunun sivil bir kişi onuruna düzenlediği en yüksek düzeyli tören yapıldı.

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Törende askeri bando, meşaleler altında Şansölye'nin seçtiği üç şarkıyı çaldı. Merkel'in seçtiği parçalar arasında,, Alman Punk efsanesi Nina Hagen'in bir şarkısı da bulunuyor.

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Merkel'in kendisi gibi Doğu kökenli olan Hagen'in şarkısını seçmesi, kendi gençliğine bir selamlama olarak yorumlandı.

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