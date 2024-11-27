Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi"

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in merakla beklenen anı kitabı raflardaki yerini aldı. Merkel, "Özgürlük" adını verdiği anı kitabında Rusya ile kurduğu yakın ilişkileri, Ukrayna politikasını ve 16 yıllık görev süresini değerlendirdi. Merkel Türk kahvesi ile ilgili de sık sık atıfta bulundu.

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 1

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in merakla beklenen anı kitabı "Özgürlük" raflardaki yerini aldı.

736 sayfalık eseriyle dikkat çeken Merkel, kitabında 16 yıllık başbakanlık süresini, Ukrayna politikasını ve Rusya ile kurduğu ilişkileri derinlemesine ele alıyor.

Kitap, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. 

DÜNYA HABERLERİ

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 2

Merkel, "Özgürlük" adlı kitabında, Almanya Başbakanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeleri ve bu ilişkilerin ardındaki sebepleri de paylaşıyor.

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 3

"PUTİN HAFİFE ALINMAMALI"

Ekonomik kaygılar nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesmeyi istemediğini belirten Merkel, Putin'in savaşını amansızca ve acımasızca sürdürdüğünü ifade etti.

"Bu savaşı amansızca ve acımasızca yürütüyor. Bunu Ukrayna'nın tamamına karşı yürütüyor, ancak neyse ki Ukrayna'nın tamamını işgal etmiyor." diyen eski Başbakan, Putin'in gücünü fazla büyüttüğünü ancak kararlılığının da hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 4

"YÜKSELİŞİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Başbakanlık dönemindeki kararlarıyla ilgili pişmanlık taşımadığını belirten Merkel, ülkesinde aşırı sağcı "Almanya İçin Alternatif" partisinin yükselişinden mutlu olmadığını söylese de göçmenlere yönelik açık kapı politikasının arkasında.

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 5

"TÜRK KAHVESİ TARİFİ"

Merkel, Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemenin savaşın daha erken başlamasını önlediğini de savundu.

Kitapta Türk kahvesine de sıkça atıfta bulunan Merkel, kitabını birlikte yazdığı danışmanı Beate Baumann ile ilk tanıştığında Türk kahvesi tarifi verdiğini belirtti.

Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi" - 6

TÜRKÇE BASKI İLERLEYEN GÜNLERDE

Angela Merkel'in, kitabının tanıtımı çerçevesinde Washington’da eski ABD Başkanı Barack Obama ile de birlikte bir etkinliğe katılması bekleniyor.

Kitap ilerleyen günlerde Türkçe baskısıyla da raflarda olacak.

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