Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi"
Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in merakla beklenen anı kitabı raflardaki yerini aldı. Merkel, "Özgürlük" adını verdiği anı kitabında Rusya ile kurduğu yakın ilişkileri, Ukrayna politikasını ve 16 yıllık görev süresini değerlendirdi. Merkel Türk kahvesi ile ilgili de sık sık atıfta bulundu.
Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in merakla beklenen anı kitabı "Özgürlük" raflardaki yerini aldı.
736 sayfalık eseriyle dikkat çeken Merkel, kitabında 16 yıllık başbakanlık süresini, Ukrayna politikasını ve Rusya ile kurduğu ilişkileri derinlemesine ele alıyor.
Kitap, Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı.