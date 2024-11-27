Merkel'in anı kitabındaki Türk kahvesi detayı: "İlk buluşmada tarif verdi"

"PUTİN HAFİFE ALINMAMALI"

Ekonomik kaygılar nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesmeyi istemediğini belirten Merkel, Putin'in savaşını amansızca ve acımasızca sürdürdüğünü ifade etti.

"Bu savaşı amansızca ve acımasızca yürütüyor. Bunu Ukrayna'nın tamamına karşı yürütüyor, ancak neyse ki Ukrayna'nın tamamını işgal etmiyor." diyen eski Başbakan, Putin'in gücünü fazla büyüttüğünü ancak kararlılığının da hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.