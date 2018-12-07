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Merkel’in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu

Anadolu Ajansı, Reuters, AP, AFP

Almanya'da Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkalığı görevini devretti. Annegret Kramp- Karrenbauer, Merkel'in koltuğunu devralarak CDU'nun yeni Genel Başkanı oldu.

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    CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarıştığı genel kurulda. Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya Başbakanı Merkel'in genel başkanlık koltuğunu devralacak isim oldu.
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    Politikacı ve CDU Genel Sekreteri olan Annegret Kramp-Karrenbauer, 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yaptı. Karrenbauer, bu göreve gelen ilk kadın oldu.
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hamburg kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) 31. Genel Kurulu'nda genel başkan olarak son konuşmasını yaptı.
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    2000'de partinin genel başkanı seçildiğini ve bu görevi 18 yıl heyecanla ve özveriyle yapmaya çalıştığını ifade eden Merkel, şimdi yeni bir başlık açmanın vaktinin geldiğini söyledi.

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    Partinin genel başkanlığını büyük bir zevkle yaptığını belirten Merkel, "Bu, benim için bir onurdu." ifadesini kullandı.

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    2018'deki CDU'nun 2000'e göre çok farklı olduğunu, partinin geçmişe değil geleceği bakmasını isteyen Merkel, "Yeni kafalarla, yeni cevaplarla ve yeni yapılarla ancak kalıcı değerlerle" dedi.

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    Merkel, bu değerleri hem ülke içinde hem de ülke dışında kararlılıkla savunmak gerektiğini söyledi.

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    CDU'nun bugün yeni bir yönetim seçeceğini anımsatan Merkel, partinin yeni yönetim ve yeni programla geleceğe hazır olacağını ifade etti.

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    Partisinin gelecekte birlikte durması ve uzlaşmacı olması çağrısında bulunan Merkel, birlikte ve kararlılıkla mücadele edildiğinde CDU’nun zor zamanlarda da seçimlerden iyi sonuçlar alabileceğini kaydetti.

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    Merkel, konuşmanın ardından delegeler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Delegelerin "Teşekkürler şef" dövizleri taşıması dikkati çekti.

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    Merkel, ekim ayı sonunda, genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

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    CDU genel başkanlık seçiminde CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarıştı.
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    1954’de Hamburg'ta dünyaya geldikten sonra ailesiyle eski Doğu Almanya'ya yerleşen Merkel, gençlik yıllarını ve üniversite dönemini burada geçirdi.

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    İki Almanya'nın birleşmesi sürecinde siyasete giren Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin ardından 1990 yılında CDU’dan milletvekili seçildi.

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    Eski Başbakan Helmut Kohl’un "manevi kızı" olarak anılan Merkel, 1991'de Kohl tarafından Kadın ve Gençlik Bakanlığına, 1994’ten sonra da Çevre Bakanlığına getirildi.

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    Merkel, bu görevi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in hükümete geldiği 1998 yılına kadar sürdürdü.

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    10 Nisan 2000'den bu yana da CDU genel başkanlık görevini yürüten Merkel, 2005 yılında Almanya’nın ilk kadın başbakanı oldu.

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