Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak toplamda 8 PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.