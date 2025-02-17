Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararı ardından hareketleniyor. Yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, PPK toplantısı tarihlerini araştırıyor. 2025 takvimine göre, Merkez Bankası bu yıl 12 kez yerine 8 kez bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak toplamda 8 PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayında toplantı planlanmadığı için, bir sonraki faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Toplantının ardından alınan faiz kararları, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuyla paylaşılacak. 

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi - 3

MERKEZ BANKASI'NIN SON FAİZ KARARI

2025 yılının ilk PPK toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirilmiş ve politika faizi 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmişti. Bu sürpriz indirim, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açmıştı. Yatırımcılar ve analistler, 6 Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantıda alınacak kararları merakla bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi - 4

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.

Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

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