Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı? Merkez Bankası 2025 takvimi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak faiz kararı merakla bekleniyor. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararı ardından hareketleniyor. Yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, PPK toplantısı tarihlerini araştırıyor. 2025 takvimine göre, Merkez Bankası bu yıl 12 kez yerine 8 kez bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı bu ay yapılmayacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimini açıkladı. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak toplamda 8 PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Banka ayrıca, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.