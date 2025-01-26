Mermi kovanları da var: Sınırdaki isimsiz mezarlarda 56 ceset bulundu
Yerel savcılara göre Meksika'da ABD sınırı yakınlarındaki isimsiz mezarlarda en az 56 cansız beden bulundu. Cesetlerin ABD'ye giden uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı rotası üzerinde yer alan Chihuahua eyaletinde, birkaç gün süren askeri destekli bir operasyonla çıkarıldığ açıklandı.
Yerel savcılar dün yaptıkları açıklamada, Meksika'nın kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri sınırından çok da uzak olmayan bir bölgede, işaretlenmemiş toplu mezarlarda en az 56 ceset bulunduğunu bildirdi.
Kalıntılar arasında bazı cesetler, bazı tam iskeletler ve diğer kısmi kalıntıların yanı sıra giysiler ve mermi kovanlarının da yer aldığı belirtildi.