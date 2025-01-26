Mermi kovanları da var: Sınırdaki isimsiz mezarlarda 56 ceset bulundu

Yerel savcılar dün yaptıkları açıklamada, Meksika'nın kuzeyinde, Amerika Birleşik Devletleri sınırından çok da uzak olmayan bir bölgede, işaretlenmemiş toplu mezarlarda en az 56 ceset bulunduğunu bildirdi.

Kalıntılar arasında bazı cesetler, bazı tam iskeletler ve diğer kısmi kalıntıların yanı sıra giysiler ve mermi kovanlarının da yer aldığı belirtildi.